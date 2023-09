“FORUM CULTURA 2023. MILANO CONTEMPORANEA”. GIOVEDÌ 12 UNA GIORNATA DI INCONTRI, DIALOGHI E RIFLESSIONI SULL’ARTE CONTEMPORANEA E IL SUO RAPPORTO CON LA CITTÀ 

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 settembre 2023 — L’appuntamento 2023 con il Forum Cultura è dedicato al mondo dell’arte contemporanea, che vede nella nostra città un centro europeo in continua evoluzione nel panorama internazionale.

Intitolato appunto “Milano Contemporanea”, il Forum Cultura 2023 si svolgerà al Castello Sforzesco – Sala Viscontea, e sarà un’intera giornata di incontri (dalle ore 9 alle 18.30) in cui in cui esperti, curatori, operatori culturali, artisti e personalità di spicco del settore condivideranno la loro esperienza e visione su temi cruciali, esplorando diversi punti di vista sull’arte contemporanea: dalla relazione con lo spazio pubblico alla complessa interazione tra la sfera pubblica e privata, dal contributo fondamentale degli operatori culturali indipendenti alla sfida di comunicare l’arte contemporanea.

Promosso e curato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano, il “Forum Cultura 2023 – Milano Contemporanea” sarà una piattaforma per esplorare e discutere il ruolo dell’arte contemporanea all’interno del tessuto culturale cittadino e rappresenterà un’opportunità per riconoscere e riflettere sul primato di Milano come laboratorio di espressione artistica e innovazione culturale.

“Questa iniziativa rappresenta un momento fondamentale nel percorso di Milano verso una riflessione sempre più approfondita sull’arte contemporanea, amplificando il dibattito sulla simbiosi tra produzione artistica, contesto urbano e interconnessioni socio-culturali – sottolinea l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi -. Milano si conferma una città che nutre il dialogo culturale e apre nuove porte di sviluppo e interpretazione”.

Per ulteriori informazioni e per registrarsi, la pagina dedicata all’evento si trova sul sito del Castello Sforzesco all’indirizzo https://www.milanocastello.it/it/content/forum-cultura-2023-milano-contemporanea.

Ospiti

Giovanna Amadasi, Marta Bianchi, Stefano Boeri, Ilaria Bonacossa, Annarita Briganti, Franco Broccardi, Cristiana Campanini, Andrea Cancellato, Stefano Cernuschi, Elena Conenna, Caroline Corbetta, Chiara Costa, Linda Di Pietro, Massimiliano Gioni, Maria Grazia Longoni, Damiano Gullì, Camilla Invernizzi, Suzanne Jackson, Gianfranco Maraniello, Massimo Minini, Chiara Nuzzi, Adrian Paci, Cloe Piccoli, Roberto Pinto, Marina Pugliese, Elena Quarestani, Nicola Ricciardi, Bruna Roccasalva, Giulia Ronchi, Danilo Ruggiero, Diego Sileo, Francesco Valtolina, Angela Vettese, Astrid Welter, Giacomo Zaza, Luca Zuccala.

Forum Cultura 2023 – Milano Contemporanea

12 settembre, dalle 9 alle 18.30

Castello Sforzesco, Sala Viscontea

Ingresso gratuito su registrazione

#ForumCultura2023

#MilanoContemporanea