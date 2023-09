Referendum sanità, Di Marco (M5S): «Centrodestra non abbia paura del giudizio dei cittadini»

(Mi-lorenteggio.com ) Milano, 7 settembtr 2023 – Nicola Di Marco (Capogruppo M5S Lombardia): «Il centrodestra ha vinto le elezioni in Lombardia sette mesi fa, confermando una consistente maggioranza, perché ha così paura del giudizio dei cittadini al punto da impedir loro di esprimersi? L’eventuale giudizio dei lombardi sul modo in cui Fontana ha governato la sanità regionale, spaventa al punto da doverlo silenziare? Non spetta al Consiglio regionale di esprimersi in merito all’ammissibilità del referendum e, più in generale, sarebbe dovere di ogni Consigliere regionale consentire ai cittadini che rappresenta di potersi esprimere. Il centrodestra non perda questa opportunità e avvii un costruttivo confronto con i promotori del referendum. Non affossi l’iniziativa referendaria, promossa da un ampio fronte della società civile, non allontani, per paura, ancora di più i cittadini dalla politica» così il capogruppo del Movimento Cinque Stelle, Nicola Di Marco, in merito alla volontà di Regione Lombardia di mettere all’ordine del giorno della seduta del 12 settembre del Consiglio regionale l’ammissibilità dei quesiti dei referendum regionali.

