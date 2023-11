MILANO, ASSESSORE MAZZALI: A PALAZZO PIRELLI LOMBARDIA E FRANCIA UNITE PER TURISMO RESPONSABILE

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 7 novembre 2023 – Esplorare le prospettive del turismo responsabile nel contesto italo-francese è stato l’obiettivo della tavola rotonda ‘Turismo e sviluppo sostenibile: le sfide per il futuro’ ospitato oggi al Belvedere Jannacci del Grattacielo Pirelli, alla presenza dell’assessore regionale a Turismo, Moda e Marketing territoriale Barbara Mazzali.

L’evento, organizzato dalla Cci France Italie in collaborazione con Regione Lombardia e promosso da Club Med, ha offerto un’opportunità unica di dialogo e condivisione tra alcuni fondamentali attori del settore.

Moderata da Flavio Molinari, Cso & co-founder di Gility, la tavola rotonda ha ospitato le testimonianze di importanti attori franco-italiani impegnati nel promuovere un approccio sostenibile nel settore turistico. Attraverso esperienze concrete, i relatori hanno messo in luce le sfide cruciali del settore, come la necessità di ridurre l’impatto ambientale, promuovere una stretta collaborazione con le comunità locali e adottare prospettive a lungo termine. Inoltre, sono state evidenziate strategie di comunicazione interne ed esterne, sottolineando l’importanza di trovare un equilibrio efficace tra sostenibilità e redditività.

INTERCETTARE LA NUOVA SENSIBILITA’ – “La Lombardia è stata capace di intercettare le nuove esigenze del turista che, dopo il Covid, ha aumentato la sua voglia di natura e turismo all’aria aperta – spiega Barbara Mazzali -. Un trend che abbiamo valorizzato con strategie regionali, che hanno contribuito al successo turistico del nostro territorio, che nei primi 8 mesi del 2023 ha aumentato le presenze del 12% rispetto al 2019, anno d’oro del settore”.

“Oggi – continua l’assessore – la sfida è bilanciare l’alto flusso di visitatori in alcune località lombarde iconiche, come le città d’arte e i laghi, dando più valore alle comunità locali, alle aree lombarde più interne, ancora in parte sconosciute, dove direzionare nuovi flussi turistici che portino ricchezza a questi territori, ‘decongestionando’, al contempo mete che presentano fragilità storico-paesaggistiche, e soddisfacendo che la crescente voglia di natura di tanti visitatori”. In questo quadro, chiude Mazzali, “la Regione è impegnata con bandi, come ‘OgnigiornoinLombardia’, destinato alla promozione di mete meno celebri, e nella destagionalizzazione’ dei flussi con un ‘allungamento’ della stagione turistica, perché le nostre Province offrono esperienze uniche tutto l’anno”.

IL QUADRO EUROPEO – Nel suo intervento Greta Salina, direttrice marketing e public affairs Cci France Italie, sottolinea, innanzitutto, che “l’industria del turismo è essenziale per l’economia europea e rappresenta il 10% del suo pil”.

Grazie ai dati forniti dal World travel & tourism council, aggiunge, “sappiamo inoltre che l’8-10% delle emissioni globali di Co2 è causato proprio dal settore dei viaggi e del turismo”. Da qui, sottolinea ancora Salina “l’impegno dell’Europa per promuovere un turismo sostenibile, quindi, non è più un virtuosismo, ma una necessità. Il turismo – conclude – oggi deve essere in grado di soddisfare le esigenze dei turisti e dei territori ospitanti per guardare al futuro, preservando l’ambiente e favorendo uno sviluppo economico durevole”.

Redazione