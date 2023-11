“Piantiamo la salute”. In piazza Novelli un albero dedicato ai malati di Fibromialgia e MCS

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 Novembre 2023 – In Piazza Novelli, alla presenza del Presidente di Municipio 3, della referente Milano del Comitato Fibromialgici Uniti ItaliaODV, VAS e dell’Arma dei Carabinieri con il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari è stato piantato un leccio per sostenere e dare voce ai malati di fibromialgia.

A fronte della prima presentazione di una mozione che avrebbe voluto l’installazione di una panchina viola – colore di riconoscimento delle associazioni e dei comitati di fibromialgici – poi convertita nella piantumazione di un albero, solo dopo un confronto diretto con gli organi di rappresentanza dei fibromialgici, è stato bello riconoscere uno spazio in una città disponibile come Milano per gli oltre 2 milioni di italiani affetti da tale patologia.

“Un ottimo lavoro di concerto, attuato dopo la presentazione della mozione di cui sono firmatario insieme alla collega consigliera Lucia Marelli, poi reso possibile dalla collaborazione con le forze di Governo del Municipio 3.

Operare per i cittadini in questo senso riempie di gioia e di orgoglio, permettendo a tutti di conoscere e riconoscere eventuali sintomi di una patologia subdola e devastante: sono certo che questo sia solo l’inizio di un lungo cammino che ci vedrà sempre più presenti ed attivi nel sociale.

Ringrazio sentitamente tutti gli attori intervenuti in un palcoscenico tanto importante e l’Arma dei Carabinieri, da sempre capace di spendersi per i più fragili.”

Redazione