MELZO. CEM porta lo spettacolo a quiz sulla sostenibilità al Trivulzio di Melzo

(Mi-lorenteggio.com) Melzo, 21 novembre 2023 – Circa 300 i ragazzi delle scuole di Melzo e Gorgonzola presenti oggi, martedì 21 novembre, al Trivulzio di Melzo per lo spettacolo sulla sostenibilità proposto da CEM Ambiente in collaborazione con il Comune, organizzato in occasione della Settimana Europea della Riduzione (SERR) che, quest’anno, si celebra dal 18 al 26 novembre 2023. Circa un’ora e mezza di domande e risposte sulla sostenibilità e sulla raccolta differenziata del territorio che hanno scatenato i giovani studenti in una gara senza frontiere per aggiudicarsi la pole position del Quizzone scientifico ideato da CEM e proposto ai Comuni in occasione dei 50 anni dell’utility.

La tappa di Melzo è stata la prima dedicata alle scuole superiori, una prova generale anche per avviare un nuovo percorso di avvicinamento di CEM agli studenti un po’ più grandi e per mettere alla prova la loro sostenibilità. Interessanti i risultati, visto l’entusiasmo suscitato e la capacità di rispondere alle domande e di partecipare attivamente alle riflessioni proposte. I vincitori sono stati: Daniele Vallicelli dell’Imi, terzo classificato; Michele Biffi dell’Argentia, secondo classificato e Luca Descombes dell’Imi, primo classificato.

Le scuole che hanno partecipato sono state: da Melzo, il Liceo Giordano Bruno Scientifico e Linguistico, l’Istituto Maiorana Ipsia e l’Enaip; da Gorgonzola, gli istituti Maria Immacolata e Argentia.

Attore comprimario durante il Quizzone, anche il Presidente di CEM Ambiente Alberto Fulgione che ha approfittato del ruolo insolito per raccontare ai ragazzi e ragazze in sala le tante attività di CEM e le azioni che possono mettere in pratica ogni giorno per essere sempre più green. “E’ bello vedere tanto entusiasmo e spirito di competizione positiva sulle tematiche ambientali – ha detto. I giovani sono spesso più avanti di noi adulti nel percorso della sostenibilità e questo ci fa ben sperare per un futuro migliore e sempre più attento all’ambiente. Noi adulti possiamo imparare da loro. Per questo sono utili iniziative come quella di oggi che stimolano una crescita e un confronto reciproci”.

Per saperne di più

Il “quizzone” scientifico è uno spettacolo interattivo sotto forma di quiz ideato da CEM per le scuole del territorio. Lo spettacolo è pensato per coinvolgere in pubblico in sala mettendo tutti, insegnanti e studenti, alla prova sui temi della sostenibilità in modo leggero e divertente. Si tratta infatti, un vero e proprio quiz in cui gli spettatori diventano concorrenti e sono invitati a rispondere a una serie di domande sulle buone pratiche ambientali e, in particolare, sulla raccolta differenziata. Gli studenti rispondono utilizzando il loro smartphone (serve una facile registrazione da effettuare al momento delle spettacolo) e questo consente di stabilire, per ogni risposta data, una classifica sulla base della correttezza delle risposte e del tempo impiegato a fornirle. I primi tre classificati, ricevono un piccolo premio insieme agli onori del palco.

Lo spettacolo è realizzato da CEM Ambiente in collaborazione con FRAME – Divagazioni scientifiche e viene messo in scena dalla simpatia coinvolgente di Francesco Giorda e Alberto Agliotti, attori e divulgatori scientifici esperti di tematiche ambientali.

Redazione