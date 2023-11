Via Ascanio Sforza: residenti e commercianti raccolgono firme per la rimozione della ZTL

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 novembre 2023. “A pochi mesi dall’attivazione della Ztl in via Ascanio Sforza, residenti e commercianti raccolgono firme per chiedere la rimozione.

Questa Ztl calata dall’alto non piace proprio; il Naviglio Pavese ha ben altre priorità da affrontare come la questione sicurezza, la scarsa illuminazione, l’incuria e la forte crisi, tangibile con la chiusura in poco tempo di 10 attività commerciali.

La realizzazione della zona a traffico limitato, per la quale non sono previste deroghe, provoca ulteriori disagi ai residenti e ai ristoratori.

E’ evidentemente una misura legata alla guerra talebana contro le auto portata avanti dalla Giunta Sala, considerando anche gli orari della ztl: dal lunedì al venerdì è attiva dalle 19 alle 6, sabato e domenica invece è attiva 24 ore, anche quando i locali sono chiusi e non esistono altre attività commerciali aperte.

Bene, dunque, la battaglia di residenti e commercianti contro una misura che depaupera e non crea valore aggiunto al quartiere e alla zona Navigli.”

Francesco Rocca, Consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Milano