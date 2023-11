Incidente a Trezzano: 44enne investito in bici

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 25 novembre 2023 – Questa sera, intorno alle ore 17.35, in via Alfieri, all’altezza della rotonda con via Brunelleschi, un 44enne è stato investito da un veicolo. Soccorso da un’ambulanza della Croce Verde Novara, il ferito è stato trasportato in codice verde in ospedale.

Un altro incidente è avvenuto in mattinata, intorno alle ore 10.25, lungo la Sp 59 tra più di due veicoli in cui sono rimaste coinvolte 5 persone. Un ferito è stato trasportato in codice verde all’ospedale San Carlo di Milano.

In entrambi gli incidenti è giunta la Polizia Locale che ha fatto tutti i rilievi.

V. A.