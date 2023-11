Goldin con Van Gogh a Legnano

Era partita lo scorso 9 ottobre la terza parte della tournée teatrale di Marco Goldin, Gli ultimi giorni di Van Gogh. Il diario ritrovato, registrando un sold out al Teatro Manzoni di Milano, e da allora è stato un nuovo susseguirsi di successi che hanno portato Marco Goldin a salire sui palcoscenici di altri splendidi teatri in tutta Italia. Lo spettacolo dei record (visto da oltre 25.000 spettatori accorsi per le prime 31 repliche) torna ancora in Lombardia, venerdì 1 dicembre sarà infatti il teatro Tirinnanzi di Legnano ad accoglierlo.

Dopo Legnano, rimangono solo due ultime date per questa terza parte della tournée: sono il 2 dicembre, ad Aosta, al Teatro Splendor e l’11 dicembre a Roma al Teatro Olimpico.

Video promo ufficiale: https://youtu.be/NvDiRn0Mg_o

Biglietti acquistabili sul circuito TicketOne.

La rappresentazione teatrale è liberamente ispirata al romanzo scritto da Marco Goldin, Gli ultimi giorni di Van Gogh. Il diario ritrovato (Solferino) che racconta le ultime settimane di vita del grande pittore. Goldin, con la sua consueta affabulazione appassionata e coinvolgente, è sul palcoscenico per raccontare un Van Gogh che potrebbe aver tenuto un diario proprio in quei giorni e per questo lo fa parlare con la sua voce, sempre appoggiandosi ai fatti realmente accaduti, dunque nella dimensione del verosimile.

A creare ancor di più l’atmosfera spirituale, eppure densa della carne e dei sogni della vita di Van Gogh, contribuiscono, eccezionalmente concesse, le musiche di Franco Battiato. Tutte insieme, e nell’uso che ne viene fatto, queste musiche costituiscono una parte fondante, un legame ancor più poetico per l’intero spettacolo. Arricchito poi dalle straordinarie animazioni video di Alessandro Trettenero.

Lo spettacolo “Gli ultimi giorni di Van Gogh. Il diario ritrovato” è prodotto da Imarts e gode del sostegno di Gruppo Euromobil dei fratelli Antonio, Gaspare, Fiorenzo e Giancarlo Lucchetta.

GLI ULTIMI GIORNI DI VAN GOGH. Il diario ritrovato

uno spettacolo di e con

Marco Goldin

tratto dal suo romanzo

Gli ultimi giorni di Van Gogh. Il diario ritrovato (edito da Solferino)

musiche

Franco Battiato

riprese in Olanda, Belgio e Francia

Luca Attilii e Fabio Massimo Iaquone

montaggio e animazioni video

Alessandro Trettenero

prodotto e distribuito da

International Music and Arts

www.internationalmusic.it

durata

90 minuti