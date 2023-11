IL GOVERNATORE FONTANA ‘INDOSSA’ LA MAGLIA CON LE INCISIONI RUPESTRI: L’INIZIATIVA DELLA FERALPISALÒ ESALTA IL SENSO DI APPARTENENZA

IL PRESIDENTE DEL CLUB LOMBARDO IN VISITA A PALAZZO LOMBARDIA PER LA CONSEGNA “DI UNA MAGLIA CHE RAPPRESENTA I NOSTRI VALORI”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 novembre 2023. Celebrare il legame con il territorio anche attraverso una maglia di calcio. È il significato dell’iniziativa della Feralpisalò, squadra che milita nel campionato di Serie B che, con il proprio presidente Giuseppe Pasini, ha incontrato a palazzo Lombardia il governatore Attilio Fontana per donargli la maglia del club gardesano sui cui è impresso il labirinto, simbolo del Parco, Nazionale delle Incisioni Rupestri di Capo di Ponte, in provincia di Brescia.

Alla consegna della maglia, che sul retro reca la personalizzazione ‘Fontana 1’, presenti anche il sottosegretario con delega a Sport e Giovani, Lara Magoni, il direttore del Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di Capo di Ponte (Brescia) Maria Giuseppina Ruggiero e Paolo Gheza, titolare azienda ViBi di Piancogno (Brescia), main sponsor Feralpisalò.

“Una scelta – ha affermato il governatore Fontana – che esalta il valore dell’appartenenza al territorio e la storia delle nostre origini, dal momento che nel simbolo della Regione Lombardia vi è proprio la ‘Rosa camuna’ della Valcamonica. Ringrazio il presidente Pasini per questo dono che ha anche un alto valore simbolico”.

“Ci tenevamo molto – ha dichiarato il presidente della Feralpisalò, Giuseppe Pasini – a consegnare questa maglia al governatore Fontana, perché ripercorre la storia della Valcamonica. Credo sia un modo utile e importante per diffondere i valori di una valle così importante e laboriosa e più in generale della nostra Lombardia”.

Il sottosegretario Lara Magoni ha evidenziato come “lo sport, e in questo caso il calcio, sia in grado di esaltare valori che fanno parte della nostra storia e sono al centro nostra quotidianità”.

Simpatico siparietto finale tra i due. “Mi dispiace – ha concluso Fontana – che il patron dei verdeblù non mi voglia inserire nella rosa della squadra … con una ventina di giorni di allenamento sarei in forma all’inizio del nuovo anno”. Pronta la risposta di Pasini: “Il governatore ha già la maglia numero 1, sta a lui dimostrare di meritarsi il posto”.

V.A.