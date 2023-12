Milano. Ponte di Sant’Ambrogio: guida a orari dei mezzi e servizi

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 2 dicembre 2023 – questa pagina trovate tutto quello che c’è da sapere per spostarsi con i mezzi pubblici tra il 2 e il 10 dicembre. Buon Sant’Ambrogio.

Orari di bus, tram e filobus

Giovedì 7 dicembre le linee urbane seguono l’orario festivo. Le linee 39, 55, 89, NM1, NM2 e NM3 seguono l’orario del sabato. Le linee suburbane seguono l’orario del sabato, senza le corse scolastiche. Fanno eccezione le linee 709, 926 e 927, che seguono l’orario lunedì-venerdì.

Venerdì 8 dicembre tutte le linee seguono l’orario festivo. Le linee 171, 172, 174, 175 e 176 fanno servizio fino alle ore 13.

Sabato 9 dicembre le linee urbane seguono l’orario festivo. Le linee 39, 55, 89, NM1, NM2, NM3 e NM4 seguono l’orario del sabato. Le linee suburbane seguono l’orario del sabato, senza le corse scolastiche.

Orari delle metropolitane

Da sabato 2 a domenica 10 dicembre sulla M1 viaggiano più treni per l’Artigiano in Fiera.

Giovedì 7 dicembre le linee M1, M2, M3 e M5 seguono l’orario del sabato. M4 segue l’orario festivo.

Venerdì 8 dicembre tutte le linee seguono l’orario festivo.

Rete notturna

Fa normale servizio nelle notti da mercoledì 6 a domenica 10 dicembre.

Metro automatica Cascina Gobba-San Raffaele

Giovedì 7 e venerdì 8 dicembre il servizio si svolge secondo l’orario festivo, dalle 13 alle 20, con corse ogni 15 minuti. Negli altri orari delle giornate, per raggiungere l’ospedale usate la linea 925. I bus partono dal capolinea che si trova fuori dalla stazione di Cascina Gobba. La fermata più vicina all’ospedale è in via Olgettina.

Parcheggi di corrispondenza

Giovedì 7 e venerdì 8 dicembre i parcheggi multipiano e il parcheggio di Forlanini sono aperti e fanno orario festivo. I parcheggi a raso sono gratuiti. Quelli di piazza Abbiategrasso, a raso di Romolo e Bovio sono sempre aperti a pagamento.

ATM Point

Giovedì 7 e venerdì 8 dicembre gli sportelli di Duomo e Centrale sono aperti dalle 10:15 alle 13:15 e dalle 14:00 alle 17:30. Chiusi invece quelli di Area B e C. Lo sportello di Monza è aperto giovedì 7 dicembre dalle 8:15 alle 14:00. Chiuso venerdì 8 dicembre. Ricordatevi di prenotare prima l’appuntamento dal menu ATM Point della nostra app.