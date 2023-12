AXA IM Alts conclude la locazione del 100% del campus Monte Rosa 91 a Milano, dopo un’importante riqualificazione

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 dicembre 2023 – AXA IM Alts, leader globale negli investimenti alternativi con 184 miliardi di euro di asset under management[1], annuncia che Monte Rosa 91, un campus urbano misto di 80.000 mq a Milano, è ora al 100% di occupancy dopo una ristrutturazione importante completata a giugno 2023. Dopo aver precedentemente affittato il 60% del complesso a sei locatari, AXA IM Alts, che gestisce l’asset per conto dei propri clienti, ha successivamente accolto undici nuovi locatari per uffici e spazi commerciali, portando l’attivo al 100% di occupazione su una superficie affittabile di 47.000 mq.

I tenant più recenti degli uffici spaziano fra una vasta gamma di industries, tra cui ingegneria, tlc, istituti di formazione e consulenza. PwC Italia ha stipulato un contratto di locazione a lungo termine per circa 7.800 mq, mentre WindTre ha firmato un contratto di locazione per circa 6.000 mq su due piani che occuperà dalla primavera 2024.

I nuovi inquilini del settore retail includono la catena E-cooking, che lancerà un innovativo modello di ristorazione all’interno dell’edificio, il marchio di palestre americano Gold’s Gym, con un centro fitness all’avanguardia che permetterà di allenarsi nella cornice di Monte Rosa 91, e la libreria Ubik, che arricchirà la vita culturale del campus e del quartiere con un programma di eventi, incontri e presentazioni culturali. L’auditorium invece, che può ospitare fino a 250 posti, sarà gestito dalla società di eventi e comunicazione Dodecaedro Urbano. Di seguito è disponibile un elenco completo degli inquilini.

Originariamente realizzato a Milano nel 2003 dal Renzo Piano Building Workshop e riqualificato vent’anni dopo dalla stessa squadra di professionisti, Monte Rosa 91 offre una serie di servizi moderni progettati per rispecchiare i nuovi modi di lavorare, tra cui un nido scuola e una palestra, un’area lobby con opere d’arte locali e il Parco della Luce, uno spazio verde pubblico di 10.000 mq. La riqualificazione ha portato alla creazione di un edificio altamente sostenibile, con una prevista riduzione del consumo energetico del 40%. Monte Rosa 91 è anche il primo edificio ristrutturato in Italia a ottenere la certificazione Platinum Wired Score[2], che riconosce gli edifici digitalmente connessi di prima classe in tutto il mondo[3].

Questo progetto rappresenta l’ultimo esempio della strategia di AXA IM Alts di realizzare sviluppi di alto profilo su larga scala nelle principali città europee. AXA IM Alts ha completato oltre 340 progetti di sviluppo con un valore totale di 22 miliardi di euro in Europa dal 2000 e attualmente ha in corso progetti per un valore di 12 miliardi di euro[4].

Antonio Miani, Head of Asset Management Italy at AXA IM Alts ha commentato: “La domanda da parte di tenant di spazi altamente sostenibili abilitati alla tecnologia, situati in modo strategico in edifici misti ad uso ufficio, è cresciuta in modo significativo, riflettendo l’evoluzione nella forma in cui le persone desiderano lavorare e vivere. Abbiamo inoltre creato spazi retail attentamente selezionati all’interno del progetto, che traggono vantaggio da un costante e attraente flusso di persone, offrendo ai locatari un’esperienza per i consumatori differenziata e di alta qualità. Il fatto di aver completato la piena occupazione di Monte Rosa 91 così rapidamente dopo la sua trasformativa ristrutturazione è un ulteriore dimostrazione della capacità di AXA IM Alts di creare valore a lungo termine per i nostri clienti investitori, soddisfare le aspettative degli occupanti e offrire prestazioni ambientali e benefici per la società”.

L’elenco completo dei tenant del campus include: Haleon, PwC Italia, Revo, WindTre, 24ORE Business School, IES Abroad, IWG con il brand Regus, Giuffrè Francis Lefebvre, Gruppo Bluvacanze-Cisalpina Tours, Ubik, Dodecaedro Urbano, E-cooking, Gold’s Gym, Busy Bees. Il campus ospita anche una società leader nel settore del beverage, una società di consulenza ingegneristica e una società specializzata nell’offerta di servizi tecnologici integrati per il mondo Retail.