MODA. TORNA IN CITTÀ LA MILANO FASHION WEEK MEN’S COLLECTION

Oltre 70 appuntamenti per raccontare la moda uomo autunno/inverno 2024/2025

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 dicembre 2023 – Dal 12 al 16 gennaio, tra debutti e grandi nomi, torna la Milano Fashion Week Men’s Collection autunno/inverno 2024/2025.

Il calendario, che prevede 27 sfilate tra fisiche e digitali, 39 presentazioni e otto eventi, è stato presentato oggi a Palazzo Giureconsulti dal Presidente della Camera nazionale della Moda Italiana, Carlo Capasa, e da Alessia Cappello, assessora allo Sviluppo Economico con delega alla Moda e Design del Comune di Milano.

Tante le novità, dal debutto in passerella di Stone Island al ritorno in calendario di Fendi e Gucci, ma anche eventi come l’inaugurazione il 12 gennaio alla Triennale della mostra di Kiton “Tailoring school. A journey into education”.

“Creatività, innovazione, qualità e sostenibilità sono le leve principali per il continuo sviluppo del sistema della moda italiana – ha commentato il presidente di CNMI Carlo Capasa -. Il calendario della Fashion Week che presentiamo oggi si rivela ricco di appuntamenti che dimostrano il primato italiano nella moda maschile. Le previsioni di chiusura dell’anno 2023 segnano per l’industria della moda italiana una crescita del fatturato del 4%, per un totale di circa 103 miliardi di euro. Il 20% del fatturato abbigliamento e accessori, pari a 11 miliardi, è rappresentato dalle collezioni maschili, in crescita del 5% rispetto allo scorso anno. Si tratta di segnali incoraggianti e di una conferma della forza dei nostri brand e del Made In Italy nel mondo”.

“Milano torna ad essere la casa della moda con la prossima Fashion week men’s collection di gennaio – ha aggiunto l’assessora Alessia Cappello -. Un calendario fitto di appuntamenti, tra sfilate, presentazioni ed eventi per raccontare la creatività e lo stile delle più prestigiose maison e di stilisti emergenti, ma anche un’occasione per promuovere le straordinarie eccellenze artigianali italiane, simbolo di tradizione e allo stesso tempo sempre più orientate verso l’innovazione e la responsabilità ambientale e sociale. Valori in armonia con l’identità di Milano e il suo impegno per il futuro. Anche per questa edizione siamo al fianco di CNMI veicolando la campagna di comunicazione in tutta la città, del resto la moda rappresenta un pilastro fondamentale per la crescita economica, l’occupazione e la reputazione internazionale di Milano, mai così attrattiva come in questo ultimo anno”.

Come sempre incentrata sulla narrazione dei luoghi iconici della città, la nuova campagna realizzata da CNMI, Comune di Milano e Yes Milano, è stata scattata dal fotografo Carmine Romano nella Metropolitana di Milano M3 Missori con il coinvolgimento di ATM (Azienda Trasporti Milanesi). La campagna sarà veicolata sugli schermi e attraverso le affissioni del Comune di Milano dall’8 al 16 gennaio.

Gli appassionati e gli addetti ai lavori potranno seguire le sfilate in streaming sulla piattaforma milanofashionweek.cameramoda.it, che ospiterà anche una sezione dedicata agli showroom virtuali.