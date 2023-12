(Mi-lorenteggio.com) Cambiago, 15 dicembre 2023 – Un operaio di 43 anni, stamane intorno alle ore 8.30, in una ditta di accialo e derivati, è stato trasportato in codice rosso in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano, a causa delle gravi ustioni riportate dopo esser rimasto folgorato.

Oltre ai soccorritori, sul posto sono giunte le.forze dell’ordine, che indagano per ricostruire quanto avvenuto.

Redazione