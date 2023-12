Terzo Paradiso e Trezzano insieme in occasione del REBIRTH DAY il 21/12

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 19 dicembre 2023 – L’ambasciata del Terzo Paradiso e l’Amministrazione Comunale di Trezzano sul Naviglio insieme in occasione del REBIRTH DAY che si celebra il 21 dicembre, il giorno della rinascita.

L’iniziativa si traduce nell’impegno a prendere parte e ispirare una trasformazione in senso responsabile della società attraverso idee e progetti creativi e a coinvolgere la comunità locale nella creazione di spazi urbani che rispecchino i valori di sostenibilità e inclusività, principi alla base anche del Nuovo Bauhaus Europeo, promuovendo allo stesso tempo la convivenza pacifica e il rispetto delle leggi.

A Trezzano, Associazioni, Istituzioni e Scuole in sinergia hanno realizzato il progetto TERZO PARADISO PER LA PACE E LA LEGALITÀ, un’installazione nell’area del Parco dei Sorrisi di Trezzano che riproduce il simbolo del Terzo Paradiso ideato dall’artista internazionale Michelangelo Pistoletto.

L’opera verrà attivata attraverso un Flash Mob organizzato dalla scuola primaria Franceschi plesso Boschetto e il Comitato di Quartiere Boschetto e consisterà nella piantumazione di siepi disposte in modo da tracciare il simbolo sul terreno in modo permanente. Le due estremità sono in corrispondenza da una parte del “pioppo niger”, superstite della tempesta che ha gravemente danneggiato il Parco dei Sorrisi lo scorso 25 luglio e dall’altra la “Porta della Pace”, un cancello già esistente reinterpretato dai giovani del Comitato Boschetto che lo hanno ridipinto con i colori della bandiera della pace.

Al centro di questo spazio rigenerativo crescerà un melo, emblema di rinascita e riconciliazione tra natura e artificio, in sintonia con il messaggio che rappresenta l’opera di Pistoletto, la “Mela Reintegrata” esposta a Milano, di fronte alla Stazione Centrale.

Il Terzo Paradiso assume anche un ruolo di simbolo nell’azione di contrasto verso ogni forma di violenza e sopraffazione, sia da parte dei governi che delle singole persone o organizzazioni mafiose, a sostegno dell’adesione del nostro comune ad Avviso Pubblico.

L’Amministrazione di Trezzano sul Naviglio ha accolto con entusiasmo questa collaborazione, riconoscendo l’importanza di un approccio sostenibile per il benessere della comunità.

Il sindaco Fabio Bottero afferma: “La sostenibilità è una priorità per la nostra città. La collaborazione tra l’Ambasciata del Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto e l’Amministrazione di Trezzano sul Naviglio ci offre l’opportunità di trasformare le parole in azioni concrete, costruendo un futuro più verde per le generazioni a venire. Ringrazio Fortunato D’Amico, ambasciatore della Fondazione per aver voluto stringere questa alleanza che rappresenta un esempio tangibile di come il mondo dell’arte, della cultura e dell’Amministrazione pubblica possano convergere per creare un impatto positivo sulle comunità e sull’ambiente.”

Mentre l’assessora Cristina De Filippi “Un ringraziamento al ‘Comitato Boschetto’ e alla sua presidente Chiara Crosti per aver promosso questa iniziativa e alla scuola primaria Franceschi plesso Boschetto per aver accolto e fatto proprio il progetto.”

Redazione