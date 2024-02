Rho. Le congratulazioni di Sindaco e Consiglio comunale a Giovanni Azzone

Il rhodense è stato eletto alla guida dell’Associazione delle Fondazioni e delle Casse di Risparmio

(Mi-lorenteggio.com) Rho, 21 febbraio 2024 – Nel pomeriggio di mercoledì 21 febbraio 2024, il rhodense Giovanni Azzone è stato eletto nuovo presidente dell’Acri all’unanimità dall’assemblea dell’Associazione delle Fondazioni e delle Casse di Risparmio per il completamento del mandato 2022-2024. Azzone, ora presidente di Fondazione Cariplo, subentra a Francesco Profumo , che si è dimesso dalla presidenza della Compagnia di San Paolo.

Il Sindaco Andrea Orlandi si è congratulato con Giovanni Azzone all’avvio del Consiglio comunale di questa sera. “Oggi pomeriggio – ha sottolineato – il nostro concittadino e già consigliere comunale Giovanni Azzone è stato eletto a una carica di alto livello in ambito nazionale, quella di presidente di Acri è una delle poltrone molto importanti nel nostro sistema economico. Azzone è alla guida di Fondazione Cariplo ed è stato rettore del Politecnico di Milano: il suo è davvero un super curriculum. Credo di interpretare il sentimento dell’intero Consiglio comunale inviandogli dalla sua città le più sentite congratulazioni per la prestigiosa carica che ha assunto: siamo certi che la porterà avanti nel migliore dei modi, con le capacità che ha sempre saputo mettere in campo”.

Da tutta l’aula un sentito applauso e le congratulazioni di giunta e consiglieri comunali.

