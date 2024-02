OGGI 24 FEBBRAIO, SECONDA GIORNATA “LA SALUTE È UN DIRITTO”, ORE 9.30 – 20.00, PALAZZO PIRELLI/PALAZZO LOMBARDIA.

CONFERENZA PD CON SCHLEIN, VIOLA, COLMEGNA, GORI, MAJORINO

(mi-lorenteggio.com) Prosegue oggi, sabato 24 febbraio 2023, a Palazzo Pirelli, in via F. Filzi 22, e a Palazzo Lombardia, in Piazza Città di Lombardia 1, a Milano, la Conferenza regionale sulla salute, organizzata dal Gruppo regionale del Partito Democratico, dal titolo “La salute è un diritto”. Nel tardo pomeriggio è prevista la chiusura con la segretaria nazionale Elly Schlein.

Due le tavole rotonde della mattinata, due quelle del pomeriggio, un’intervista e un incontro finale per fare il punto dell’evento.

Questo il programma:

Alle 9.30, in Auditorium Gaber, a Palazzo Pirelli, al primo piano, RETE TERRITORIALE, CASE DI COMUNITÀ E RUOLO DELLE PROFESSIONI, con Giovanni Corrao, Professore Statistica Medica Unimib, Sonia Ribera, medico servizi territoriali, Ivonne Cosciotti, sindaca di Pioltello, Sara Bettinelli, sindaca di Inveruno, Laura Parolin, presidente Ordine degli Psicologi, Giuseppina Borrini, medico di medicina generale, Francesco Fanari, infermiere, docente corso di laurea Scienze infermieristiche, Andrea Pinna, fisioterapista, Marco Ferrantino, infermiere territoriale, Guido Muzzi, radiologo, Giulia D’Amico, referente Case di Comunità, Ordine Assistenti sociali Lombardia, Paolo Furgoni, medico ospedaliero aree montane, Giancarlo Galbiati, infermiere Commissione Territoriale Opi.

Coordina Carmela Rozza, consigliera regionale del Pd. Interviene Onorio Rosati, capogruppo regionale Avs.

Alle 9.30, in Sala Pirelli, a Palazzo Pirelli, al primo piano, VECCHIE E NUOVE FRAGILITÀ: QUALI SOLUZIONI? con Marco Trabucchi, direttore scientifico Gruppo di Ricerca Geriatrica, Virginio Brivio, Uneba Lombardia, Giovanni Merlo, Direttore Ledha – Lega diritti persone con disabilità, Marta Battioni, coordinatrice dipartimento welfare Legacoop Lombardia, Eva Massari, ricercatrice disturbi alimentazione Fondazione The Bridge, Fortunato Nicoletti, Associazione Nessuno è Escluso, don Vincenzo Barbante, presidente Fondazione Don Gnocchi, Roberta Vaia, segretaria regionale Sanità Cisl Lombardia, Laura Puddu, presidente Azienda consortile di Comuni, Lucia Mantegazza, sindaca di Gessate e vicepresidente Anci Lombardia, Claudio Minoia, esperto politiche socio-sanitarie, Valentina Ghetti, Irs Lombardia Sociale, Angelo Achilli, presidente f.f. Fand Lombardia e Presidente Anmic Lombardia, Cecilia Guidetti, Irs Lombardia Sociale.

Coordina Davide Casati, consigliere regionale del Pd. Intervengono Massimo Cortesi, presidente Arci Lombardia, Giuseppe Imbrogno, Acli Lombardia.

Alle, 14, all’Auditorium Testori, a Palazzo Lombardia, piano terra, UN NUOVO PATTO PER LA SALUTE MENTALE, con don Virginio Colmegna, presidente onorario Casa della Carità, Attà Negri, psicologo Unibg, Teodoro Maranesi, già direttore Dipartimento Salute mentale, Alfio Lucchini, FeDerSerD Lombardia, Antonella Costantino, neuropsichiatra, già presidente Sinpia, Maria Gorlani, Associazione di familiari U.R.A.Sa.M. Lombardia, Paola Ferri, psicoanalista Società Psicoanalitica italiana, Lamberto Bertolè, assessore Politiche sociali Comune di Milano, Simona Silvestro, Sir – Solidarietà in rete.

Coordinano Miriam Cominelli e Paolo Romano, consiglieri regionali del Pd.

Alle 15.30, all’Auditorium Testori, a Palazzo Lombardia, piano terra, DALLA PARTE DELLE DONNE: MEDICINA DI GENERE E CONSULTORI, con Daniela Fantini, Agite Lombardia – Associazione Ginecologi territoriali, Adriano Bonomi, psicologo già responsabile Consultori, Daniele Coen, medico e divulgatore.

Coordina Paola Bocci, consigliera regionale del Pd.

Alle 16.15, all’Auditorium Testori, a Palazzo Lombardia, piano terra, SALUTE PER TUTTE E PER TUTTI, intervista ad Antonella Viola, biologa e divulgatrice.

A seguire, sempre all’auditorium Testori, a Palazzo Lombardia, piano terra, Testimonianze, idee e proposte: UN DIRITTO ALLA SALUTE GARANTITO PER TUTTE E TUTTI, intervengono Irene Tinagli, europarlamentare Pd, Emilio Del Bono, vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia, Pierfrancesco Majorino, capogruppo regionale del Pd, Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, Enrico Fraschini, radiologo con esperienza di cooperazione internazionale, Francesca Colciaghi, ricercatrice sanitaria pubblica, Paola Gobbi, infermiera territoriale, Vito Davide Amodeo, infermiere, Maria Grazia Campese, Spazio Aperto Servizi.

Conclude i lavori della conferenza ELLY SCHLEIN.