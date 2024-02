Liberazione dei tre brianzoli sequestrati in Mali, dichiarazione del Presidente Meloni

“Voglio esprimere le mie più sentite felicitazioni per la liberazione dei nostri tre connazionali sequestrati nel 2022 in Mali: Rocco Langone, la moglie Maria Donata Caivano e il figlio Giovanni. E ringraziare per lo straordinario lavoro l’AISE che, di concerto con il Ministero degli Esteri, ha consentito questo non facile risultato”.

Erano stati sequestrati nella loro abitazione alla periferia della città di Koutiala, a sud est della capitale Bamako dove vivevano da diversi anni. A quanto si era appreso la famiglia si era trasferita in Mali in una comunità di Testimoni di Geova seguendo la scelta del figlio quarantenne.

“È un’area particolarmente permeata dalla presenza di miliziani jihadisti; il rapimento era avvenuto da parte di una fazione jihadista riconducibile al JNIM, Gruppo di supporto per l’Islam e i musulmani, allineata con al-Qa’ida, attiva in larga parte dell’Africa Occidentale”, fa sapere una nota del Governo.

Nonostante la lunga prigionia, i componenti della famiglia Langone godono di buone condizioni di salute. Il loro rientro in Italia oggi a Roma.

