TRUCAZZANO. INCENDIO DITTA TRASPORTI: NOVE SQUADRE DI VIGILI DEL FUOCO AL LAVORO – VIDEO

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 28 febbraio 2024 – Dal pomeriggio, vigili del fuoco con rinforzi da Monza Brianza e Bergamo sono impegnati a Truccazzano, in provincia di Milano, per l’incendio in un’azienda di trasporti: nove squadre al lavoro per evitare il coinvolgimento di alcune aziende limitrofe.