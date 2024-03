Nella settimana della Giornata Interazionale della Donna le proposte di Terre des Hommes a Milano:

gli eventi dal 3 all’8 marzo

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 marzo 2024. In avvicinamento alla Giornata Internazionale della Donna e in occasione della mostra Straordinarie, visitabile gratuitamente alla Fabbrica del Vapore fino al 15 marzo, Terre des Hommes propone una nuova serie di eventi per la città di Milano, per approfondire i temi dell’empowerment femminile e degli stereotipi di genere.

In programma, da domenica 3 a venerdì 8 marzo: l’incontro con l’attrice Lucia Mascino, la regista Serena Sinigaglia e l’avvocata e attivista Cathy La Torre sul bisogno di piacere; l’incontro con le scuole delle scrittrici Carolina Capria e Mariella Martucci autrici dei libri “Femmina non è una parolaccia”; l’incontro con la fotografa Ilaria Magliocchetti Lombi, autrice degli scatti della mostra Straordinarie, su stereotipi ed esperienza fotografica; “Percorsi femminili a Milano” evento con il patrocinio del Comune di Milano, organizzato nell’ambito di “Milano Città delle donne” in collaborazione con la Consulta Femminile di Milano.

Aperta al pubblico fino al 15 marzo alla Fabbrica del Vapore, la mostra Straordinarie è curata da Renata Ferri con le fotografie di Ilaria Magliocchetti Lombi e raccoglie 110 ritratti e voci di donne italiane provenienti da molteplici ambiti della società contemporanea. Professioniste che con il loro percorso testimoniano tanti modi diversi, e tutti possibili, di affermarsi e realizzare le proprie ambizioni nonostante e oltre pregiudizi e discriminazioni.

Il palinsesto degli eventi da domenica 3 a venerdì 8 marzo 2024

Fabbrica del Vapore – Via Giulio Cesare Procaccini 4, Milano

03.03.24Di chi è la colpa ?

Una figlia vuole piacere a tutti i costi, la madre non sa dire di no, la società lo impone.

Con:

Lucia Mascino, attrice

Serena Sinigaglia, regista

Cathy La Torre, avvocata e attivista

Modera Mattia Carzaniga, giornalista

N.B. I partecipanti all’evento avranno diritto ad una promozione sul biglietto dello spettacolo “Il Se(n)no” con Lucia Mascino e la regia di Serena Sinigaglia, in scena a Milano al Teatro Menotti dal 16 al 21 aprile 2024.

04.03.24 dalle 15.00 alle 17.00 Violenza online. Difesa reale vs intelligenza artificiale

con:

Donatella Vergari, Presidente Terre des Hommes Italia

Riccardo Bettiga, Garante Regionale per l’infanzia e l’adolescenza

Lamberto Bertolè, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Milano*

Federica Giannotta, Responsabile Advocacy e Programmi Italia Terre des Hommes

Matteo Giacomo Jori, Università degli Studi di Milano

Luca Luparia Donà, Università degli Studi di Milano

Marisa Marraffino, Avvocata

Francesco Cajani, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano e promotore dell’IISFA Educ@tional Response Team

Modera: Mauro Meazza, Giornalista ilSole24ore-Radio24



05.02.24 dalle 10.00 alle 12.00 EVENTO DEDICATO ALLE SCUOLE

Carolina Capria e Mariella Martucci incontrano le scuole.

Le autrici dialogano con ragazze e ragazzi sui temi dei loro libri “Femmina non è una parolaccia” e “Femmina non è una parolaccia 2. Il mio corpo è OK”

05.03.24 dalle 17.00 alle 19.00 La violenza sui bambini in Italia. Un fenomeno sommerso. Come riconoscerlo e raccontarlo – II Parte

Con:

Marisa Marraffino, avvocata

Roberta Lippi, giornalista, autrice del podcast “Non farmi male”

Modera: Laura Silvia Battaglia, giornalista

05.03.24 dalle 19.00 alle 20.00 Straordinarie. L’esperienza fotografica sugli stereotipi

con:

Ilaria Magliocchetti Lombi, fotografa della mostra Straordinarie

Giovanna Calvenzi, collettivo Donne Fotoreporter

Mattia Zoppellaro, fotografo

Renata Ferri, ideatrice e curatrice di Straordinarie

Modera: Denis Curti Fondatore e direttore di Still Love

08.03.24 dalle 17.00 alle 18.30 Percorsi Femminili a Milano

Evento con il patrocinio del Comune di Milano, organizzato nell’ambito di “Milano Città delle donne” in collaborazione con la Consulta Femminile di Milano

Con:

Elena Lattuada, Delegata del Sindaco per le Pari Opportunità

Diana De Marchi, Presidente Commissione Pari Opportunità e Diritti Civili Città Metropolitana MI

Laura Caradonna, Presidente Consulta Femminile di Milano

Elena Federici Bellini, Fondatrice Zonta Club Milano Sant’Ambrogio

Enza Plotino, scrittrice (in collegamento con i comuni di Napoli, Firenze e Roma).

L’evento “Percorsi Femminili a Milano” comprende anche altri appuntamenti nel corso della giornata dell’8 marzo:

Alle ore 11.00 presso Spazio Filatelia Poste Italia, Via Cordusio 4 Milano, con Emissione Annullo Postale Speciale Dedicato e visita della mostra “PercorsiInRosa a Milano”

Alle ore 15.00 visita guidata a cura di Akropolis “Donne al Monumentale” all’interno del Cimitero Monumentale di Milano.

L’ingresso agli eventi è gratuito ma i posti sono limitati. È necessario comunicare la propria partecipazione registrandosi ai singoli eventi sulla pagina dedicata del sito straordinarie.org

Ogni ulteriore comunicazione riguardante modifiche, o aggiunte al palinsesto verrà comunicata sulla pagina del sito straordinarie.org