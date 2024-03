MILANO. CONSIGLIO COMUNALE, IL PROGRAMMA DEI LAVORI

In Aula domani alle 16.30. In apertura interventi liberi, Domande a risposta immediata e Interrogazioni

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 marzo 2024 – Il Consiglio comunale si riunirà domani, lunedì 4 marzo, alle 16.30 a Palazzo Marino.

La prima ora e mezza sarà dedicata agli interventi liberi, seguiti dalle Domande a risposta immediata e dalle risposte alle Interrogazioni.

Il Programma dei lavori prevede poi la delibera di “Approvazione del Regolamento per l’autorizzazione alla registrazione di marchi di terzi recanti la denominazione ‘Milano'”, dei debiti fuori bilancio e la “Soppressione del mercato settimanale scoperto di via Benaco che si svolge nella giornata di venerdì”.

A seguire mozioni e ordini del giorno, poi la “Modifica del vigente Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento del Consiglio Comunale”.

Sarà possibile seguire il Consiglio in streaming sulla WebTvRadio del Comune o sulla pagina YouTube dedicata.

Mozioni e ordini del giorno

Mozione del Consigliere Enrico Marcora (Fratelli d’Italia): “Costituzione Associazione ex Consiglieri del Comune di Milano”.

Ordine del Giorno del consigliere Rosario Pantaleo (Partito Democratico): “In memoria di Aleksej Naval’nyj”.

Mozione del consigliere Pietro Marrapodi (Lega): “Richiesta di assistenza legale per i componenti del Corpo della Polizia Locale di Milano in materia Civile, Penale, Amministrativa”.

Ordine del giorno del Consigliere Marco Mazzei (Lista Sala): “Attivarsi per un cessate il fuoco immediato a Gaza e per la pace nei territori”.

Mozione del Consigliere Alessandro De Chirico (Forza Italia): “Disposizioni in merito ai concerti presso lo Stadio Meazza e gli Ippodromi del Galoppo e della Maura”.

Ordine del Giorno dei consiglieri Francesca Cucchiara e Tommaso Gorini (Europa Verde): “Introduzione di un sistema di informativa pubblica sulla qualità dell’aria”.

Mozione della Consigliera Chiara Valcepina (Fratelli d’Italia): Ricordo dei “Martiri di Nassiriya” nel ventesimo anniversario del loro sacrificio.

Mozione del Consigliere Gianmaria Radice (I Riformisti): Adesione del Comune di Milano alla “Giornata regionale dedicata ai Rare sibling”.

Ordine del giorno del Consigliere Samuele Piscina (Lega): “Installazione bagno in struttura per utilizzo del personale ATM in via Durando capolinea Linea 92”.

Ordine del giorno dei Consiglieri Enrico Fedrighini (Gruppo Misto), Carlo Monguzzi (Europa Verde) e Rosario Pantaleo (Partito Democratico): “Conferimento cittadinanza onoraria a Julian Assange”.

Mozione a firma del Consigliere Francesco Rocca (Fratelli d’Italia): “Richiesta potenziamento per l’autobus 925”.

Ordine del Giorno dei consiglieri Filippo Barberis e Federico Bottelli (Partito Democratico): “Appello per un’Europa solidale e di prossimità, sovrana e democratica”.

Ordine del giorno del Consigliere Alessandro Verri (Lega): “Istituzione di speciale riconoscimento per le attività commerciali e artigianali centenarie nella Città di Milano”.

Ordine del Giorno del Consigliere Marco Mazzei: “Contributi per la sostituzione dei veicoli inquinanti: prevedere sempre la possibilità di erogazione di contributi anche per l’acquisto di biciclette”.

Mozione del Consigliere Alessandro De Chirico (Forza Italia): “Intitolazione a (David Ben Gurion) del Ponte di via Adriano”.

Mozione dei consiglieri Gianmaria Radice (Riformisti), Marco Fumagalli (Beppe Sala Sindaco) e Valerio Pedroni (Partito Democratico): “Delibera di Giunta Regionale 1669 del 28/12/2023. Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al Fondo per le non autosufficienze triennio 2022-2024. FNA 2023 – esercizio 2024”.

Mozione a firma dei consiglieri Marco Bestetti e Chiara Valcepina (Fratelli d’Italia): “Adeguamento delle tariffe corrisposte dal Comune di Milano al Pio Albergo Trivulzio”.

Ordine del giorno dei consiglieri Rosario Pantaleo, Enrico Fedrighini e Carlo Monguzzi: “Su viabilità nel Quadrilatero della moda”.

Mozione della Consigliera Silvia Sardone (Lega): “Chiusura campi nomadi irregolari”.

Mozione della consigliera Diana De Marchi (Partito Democratico): “Contrarietà alle ipotesi di modifica alla Direttiva (COM/2022/105) sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica”.

Mozione del Consigliere Riccardo Truppo (Fratelli d’Italia): “Deroghe Area B e Area C”.

Ordine del Giorno a firma dei consiglieri Alessandro Giungi e Daniele Nahum (Partito Democratico): “Sostegno a favore della Premio Nobel Narges Mohammadi”.

