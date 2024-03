Non Una di Meno Padova riapre “la consultoria” di via Salerno, da cinque anni anni abbandonato

(mi-lorenteggio.com) Padova, 9 marzo 2024 – Riceviamo e pubblichiamo:

Sabato 8 marzo, nella giornata di sciopero globale contro la violenza maschile sulle donne e

la violenza di genere, come assemblea femminista e transfemminista di Non Una di Meno

Padova abbiamo riaperto per le abitanti del quartiere e la cittadinanza tutta il consultorio di

via Salerno che da cinque anni giaceva nell’abbandono

Lo stabile era dato in gestione all’ULSS, ma è di proprietà dell’Ater, l’ente regionale

dell’edilizia pubblica. Questo edificio è simbolo delle scelte politiche in atto da anni nel

territorio: da una parte ATER, che in tutta la città attua politiche di svendita e speculazione

sul patrimonio pubblico e che è tra i responsabili della precarietà abitativa nella nostra città.

Dall’altra gli interventi di cosiddetta “riorganizzazione” della sanità territoriale, e dunque

anche dei consultori familiari. Il consultorio di via Salerno è stato chiuso dalla Regione e

dalla ULSS nella primavera del 2019 e le sue funzioni sono state ufficialmente spostate in

via Scrovegni. Ma l’effetto è stato quello di una chiusura perché con tale spostamento un

intero quartiere è stato privato di un presidio di sanità di prossimità.

La legge 405/75 che istituisce i consultori attribuisce loro funzioni non solo sanitarie, ma

anche sociali: dall’assistenza psicologica e sociale alla genitorialità responsabile, alla

divulgazione delle informazioni per una sessualità consapevole. La legge regionale 28/1977

aggiunge ulteriori funzioni di supporto psico-sociale e prevede che “La distribuzione dei

consultori familiari sul territorio regionale dovrà essere corrispondente alle esigenze della

popolazione secondo criteri di ampia diffusione del servizio”. Ma come dimostra l’ultima

indagine dell’Istituto Superiore di Sanità, “Con una sede ogni 49.817 residenti il Veneto ha

una diffusione dei CF in linea con quanto stabilito dalle Linee guida regionali per il Servizio di CF del 2010 (40.000/50.000 abitanti). Tale valore colloca il Veneto tra le 3 realtà (2 Regioni e 1 PA) con la più bassa diffusione di sedi di CF sul proprio territorio nel panorama

nazionale. Il numero dei residenti afferenti al bacino di utenza è superiore alla media

nazionale ed è più del doppio del gold standard di un consultorio ogni 20.000

residenti”. Non si tratta quindi della sola carenza numerica, ma di una precisa scelta politica

nel non aumentare nelle Linee guida il rapporto tra consultori e numero di abitanti.

I consultori sono nati cinquant’anni fa grazie alle lotte femministe e delle donne che hanno

portato una visione politica e sessuata della salute: donne che si organizzavano

autonomamente per parlare di salute, contraccezione, sessualità, maternità, violenza,

relazioni. Oggi i consultori non solo sono insufficienti, ma non svolgono più molte delle

funzioni per la quale sono nati. Da quella che all’epoca è stata una grande innovazione con

l’introduzione del paradigma bio-psico-sociale in sanità, si sta tornando a dare spazio al solo paradigma bio-medico. Infatti, anche i consultori attualmente aperti, sono stati svuotati della loro funzione politica quali punti di riferimento e spazi di organizzazione e di confronto per le donne, per diventare, quando va bene, poco più che ambulatori. Questo ha una diretta ricaduta sulle donne e sulla popolazione che perde servizi di prossimità fondamentali, ma ricade anche sulle spalle di chi all’interno di queste strutture lavora con sempre meno riconoscimento e maggiori difficoltà.

La salute è da sempre un tema centrale per il movimento Non Una di Meno perché i luoghi

della salute sono dei luoghi dove come donne e libere soggettività viviamo la violenza

patriarcale: dal mancato accesso all’aborto e alla contraccezione gratuita, dallo

smantellamento del welfare alla difficoltà di curarsi se si è povere o precarie, fino alla

chiusura dei presidi territoriali di salute.

Come da anni diciamo insieme alle donne di tutto il mondo, la giornata dell’8 marzo è solo

un momento di visibilità in lotte che proseguono giorno per giorno nei territori e nelle vite di ciascuno e ciascuna. Per questo, da oggi 9 Marzo sistemeremo lo spazio per renderlo

accessibile e invitiamo tutte e tutti a venire ad aiutarci. La Consultoria di via Salerno sarà sin

da subito uno spazio di informazione e confronto sulla salute sessuale e riproduttiva,

sull’accesso all’IVG a Padova, sulla genitorialità, sulla violenza ginecologica ed ostetrica,

sulle molestie sui luoghi di lavoro, sul contrasto alla violenza di genere. Tutto quello che un

consultorio dovrebbe fare e che non fa più. Tutto quello che vorremmo che un consultorio

facesse anche oltre alle funzioni istituzionalizzate cinquant’anni fa.

Da ieri questo spazio lo abbiamo restituito alla collettività. È dunque a tutte e tutti che ci

rivolgiamo ora: costruiamo insieme la Consultoria per trasformarla da edificio abbandonato,

simbolo della distruzione della sanità pubblica, a luogo di raccolta e scambio di informazioni,

di costruzione condivisa di saperi sui corpi, di lotte per la salute del territorio e di chi lo

attraversa.



Non Una di Meno Padova