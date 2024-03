La raccolta di articoli del Corriere della Sera degli anni della Grande Guerra è ora esposta presso la Biblioteca Comunale di Trezzano, in una vetrina speciale che verrà svelata al pubblico il 22 marzo, con incontri di approfondimento.

(Mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 15 marzo 2024 – Il passato si fonde con il presente e continua a vivere oggi, non solo nella storia. È così che venerdì, 22 marzo dalle ore 18:00, la sala lettura della Biblioteca Ostilio Bego si animerà diventando luogo di incontro, arte e conoscenza, grazie all’esposizione degli articoli storici del quotidiano Corriere della Sera degli anni 1915-1918, esposti in una teca conservativa.

Si tratta di una raccolta pregevole di articoli originali del Corriere della Sera risalenti agli anni della Prima Guerra Mondiale, dall’entrata in guerra del Regno d’Italia nel 1915 fino al termine del conflitto, e comprendente anche l’anno 1919, con gli accordi per il Trattato di Versailles.

Nel corso della serata, per raccontare la collezione al pubblico avranno luogo incontri tematici: “Parole in guerra”, conferenza curata dal giornalista Marco Balbi – Presidente della Società Storica per la Guerra Bianca, e dalla storica dell’arte Patrizia Foglia, curatrice della collezione di disegni e stampe e ufficio mostre di Palazzo Moriggia, Museo del Risorgimento di Milano.

La vetrina è realizzata dalla azienda storica Goppion S.p.A., leader nella progettazione e realizzazione di allestimenti per musei e biblioteche, nonché azienda manifatturiera di Trezzano. Fondata nel 1952 a Milano come vetreria, negli anni si è specializzata nelle produzioni museali fino a proteggere i più importanti capolavori al mondo in istituzioni come il Louvre, il British Museum, il Metropolitan Museum e molti altri.

L’iniziativa è frutto di una progettualità e un lavoro di squadra, volto a valorizzare il bene comune per la comunità, guardando alla Biblioteca Comunale come nuovo punto di incontro tra passato e futuro, per le generazioni a venire.

Il sindaco Fabio Bottero commenta: “Sono lieto di poter svelare, non solo alla comunità trezzanese, un progetto a cui tengo molto e che vede impegnate numerose persone della nostra Amministrazione nel realizzare questa inaugurazione. In particolare, è un onore per la biblioteca della città di Trezzano avere in una sala delle letture la teca conservativa realizzata dalla ditta Goppion S.p.a., un’eccellenza italiana conosciuta in tutto il mondo e una delle aziende che abita il nostro territorio. Ringrazio, inoltre, il Servizio Cultura e Sport con la Dott.ssa Silvia Mandolesi Ferrini e Dott.ssa Elisa Nicassio, la concittadina Patrizia Foglia, Bruno Goppion per il lungo lavoro di ricerca e elaborazione svolto”.