Domani l’Arcivescovo incontra gli adolescenti al Giardino dei Giusti di Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 marzo 2024 – L’Arcivescovo Mario Delpini domani alle 19 incontra al Giardino dei Giusti di Milano (via Cimabue 40) alcuni adolescenti della Diocesi ambrosiana nel terzo e ultimo appuntamento promosso dalla Fondazione Oratori Milanesi (FOM) nell’ambito dell’iniziativa “L’Arcivescovo ti invita”: un’occasione offerta ai giovani per “uscire” dall’ambito parrocchiale e conoscere, in sua compagnia, luoghi della città di particolare significato storico e umano.

Saranno circa 80 i giovani, divisi in sei gruppi, a visitare il Giardino dei Giusti di Milano, un luogo dal grande valore simbolico, inaugurato nel 2003, nel quale ogni anno vengono piantati nuovi alberi in memoria di donne e uomini che hanno aiutato le vittime dei genocidi, delle persecuzioni, dei regimi totalitari.

Dopo i saluti istituzionali nell’anfiteatro del Giardino con gli interventi di Gabriele Nissim, presidente di Gariwo (Gardens of the Righteous Worldwide), la fondazione attiva dal 1999 che ha realizzato oltre 200 Giardini dei Giusti in Italia e nel mondo, di Elena Buscemi, presidente del Consiglio comunale di Milano, e di don Stefano Guidi, direttore della FOM, gli adolescenti inizieranno la visita guidata nel Giardino dei Giusti. A concludere l’incontro un momento di confronto e riflessione tra l’Arcivescovo e il presidente di Gariwo.

Si conclude così domani il ciclo di appuntamenti “L’Arcivescovo ti invita”, iniziato a dicembre con la visita alla comunità “Il Seme” che accoglie minori stranieri non accompagnati e proseguito poi in gennaio con il percorso guidato al Memoriale della Shoah (conosciuto anche come Binario 21).

