Dalle ore 21.00 di sabato 23 alle ore 21.00 di domenica 24 marzo 2024 Sciopero Nazionale del personale del Gruppo FS e Trenord

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 marzo 2024 – Dalle ore 21.00 di sabato 23 alle ore 21.00 di domenica 24 marzo 2024 i treni possono subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper.

L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

I viaggiatori potranno richiedere il rimborso del biglietto secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Trasporto di ciascun vettore, consultabili sul sito delle singole Imprese Ferroviarie.

Informazioni su collegamenti e servizi attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità di questo sito, sito trenitaliatper.it, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti.

Sciopero del personale Busitalia Sita Nord

Sabato 23 marzo 2024 è stato indetto uno sciopero di 24 ore del personale della società Busitalia Sita Nord srl.

I seguenti servizi possono subire variazioni o cancellazioni:

i treni regionali delle relazioni Terni – Rieti – L’Aquila e Perugia S.Anna – Perugia Ponte S.Giovanni – Città di Castello;

gli autoservizi sostitutivi programmati in orario delle relazioni Foligno – Terni, Terni – Orvieto, Terontola – Perugia, Chiusi – Orte, Orte – Terni, Terni – Todi – Perugia Ponte S.Giovanni – Perugia S. Anna, Città di Castello – Sansepolcro;

i servizi Link dell’Umbria;

i servizi Umbria Airlink;

i servizi FrecciaLink della relazione Firenze SMN – Perugia – Assisi – Assisi P.zza Unità d’Italia

Lo sciopero può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Maggiori informazioni sui canali digitali di Trenitalia e di Busitalia o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie.

Sciopero del personale Trentino Trasporti e SAD

Nei giorni 23 e 24 marzo 2024 è stato indetto uno sciopero del personale di SAD e Trentino Trasporti nei seguenti orari:

SAD: dalle ore 21:00 del 23 marzo alle ore 21:00 del 24 marzo 2024;

Trentino Trasporti: dalle ore 00:00 alle ore 23:59 del 24 marzo 2024.

I treni di SAD delle linee Bolzano-Trento, Bolzano-Merano, Merano-Malles, Brennero-Bolzano-Merano e Bolzano-Fortezza-San Candido possono subire variazioni.

I treni di Trentino Trasporti della linea Trento – Bassano del Grappa possono subire variazioni.

Lo sciopero può comportare modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Maggiori informazioni sui servizi minimi garantiti in caso di sciopero sono disponibili sui canali digitali delle Imprese ferroviarie, il personale di assistenza clienti e le biglietterie.

Servizi minimi garantiti in caso di sciopero

Nelle giornate di sciopero Trenitalia assicura servizi minimi di trasporto, riportati di seguito, predisposti a seguito di accordi con le Organizzazioni sindacali, ritenuti idonei dalla Commissione di Garanzia per l’attuazione della Legge 146/1990.

Poiché in corso di sciopero si potrebbero verificare variazioni non preventivabili (es.: modifica di itinerario per i treni a lunga percorrenza), è importante prestare la massima attenzione ai comunicati diffusi nelle stazioni e dagli organi d’informazione.

I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.

Redazione