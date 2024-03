Manuel Bortuzzo ospite alla Family Room di Milano di Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 marzo 2024 – Una visita speciale per la Family Room di Milano di Fondazione Ronald McDonald, che ieri ha accolto Manuel Bortuzzo nella sua struttura all’interno dell’Ospedale Niguarda.

Grazie ai racconti e i volti delle famiglie ospiti, dei volontari e dell’House Manager, Manuel ha potuto conoscere da vicino e toccare con mano l’attività di accoglienza della Fondazione che attraverso le Case Ronald e Family Room, situate all’interno o nelle vicinanze dei principali ospedali pediatrici italiani, offre ospitalità, assistenza e servizi ai bambini malati e alle loro famiglie rafforzandole in un momento difficile e delicato come quello di un percorso di cura.

Un percorso che Manuel conosce in prima persona a causa delle vicende che hanno toccato la sua storia, ma che lui ha saputo trasformare, diventando oggi un esempio per tutti di forza e tenacia. Lo ha testimoniato anche questa mattina, nel suo intervento in occasione dell’evento di celebrazione dei 25 anni di Fondazione Ronald: un racconto sincero di fatica, supporto, resilienza e speranza.

Fondazione Ronald McDonald a Milano cresce

Una missione quella di Fondazione che continua a crescere. Quest’anno verrà ampliata la Family Room al Niguarda, diventerà una CASA (da 300 mq a 600 mq) che accoglierà anche adolescenti in cura nel reparto dei disturbi alimentari dell’Ospedale e nel 2026 verrà inaugurata, sempre nella città di Milano, la grande Casa Ronald McDonald, una nuova struttura di 5 piani e di circa 1.000 mq in Via Bramante, all’interno di un ampio progetto di housing sociale promosso dal Policlinico di Milano, che metterà a disposizione delle famiglie ampi spazi comuni oltre che 20 stanze. Questa futura Casa servirà gli ospedali dei bambini Buzzi e Policlinico. Nel 2023 il Buzzi ha accolto 8.329 bambini; il Policlinico ha visto aumentare del 5% il numero di bambini rispetto al 2022, si è infatti preso cura di 11.379 bambini, di cui il 17% ha dovuto percorrere più di 40 km per raggiungere la struttura, con una degenza media di circa 6 giorni.