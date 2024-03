Consegna uova di Pasqua reparto pediatria Ospedale di Magenta, Scurati (Lega): “Gesto di vicinanza ai piccoli pazienti. Questa è beneficenza vera e concreta”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 marzo – “Complimenti all’associazione “Smile” di Bareggio promotrice di questa bella iniziativa per regalare un sorriso ai piccoli pazienti ricoverati in pediatria all’Ospedale di Magenta, un piccolo gesto di vicinanza verso i più fragili specialmente in un periodo di festa come la Pasqua. Grazie quindi al personale medico, ai tanti volontari che ogni giorno si occupano dei più deboli e anche a tutti coloro che hanno scelto di donare un uovo, perché è bello donare sapendo nel concreto dove finiscono questi gesti di amore e solidarietà”.

Così Silvia Scurati Consigliere regionale della Lega presente oggi con l’associazione “Smile” di Bareggio presso il reparto di pediatria dell’Ospedale di Magenta per l’iniziativa “Pasqua con noi. Dona un uovo per regalare un sorriso” patrocinata dal Comune di Bareggio (MI).

Redazione