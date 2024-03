Pasqua al Villaggio delle Uova è magica!

(mi-lorenteggio.com) Pavia, 27 Marzo 2024 – Pasqua al Villaggio delle Uova: da sabato 30 a lunedì 1 Aprile il parco a tema alle porte di Pavia si animerà di maghi, illusionisti, fattucchiere. Non solo caccia alle uova, quindi, ma anche laboratori creativi e sorprese. Nel corso della giornata vari appuntamenti con la prestidigitazione e spettacoli in itinere: maghi e illusionisti sorprenderanno grandi e piccini con incantesimi e sortilegi e coinvolgeranno il pubblico nelle loro performance.

Quanto alla Easter Egg Hunt, si consiglia di portare con sé un cestino dove raccogliere le tante, tantissime sorprese disseminate nel parco da un misterioso personaggio che si diverte a lasciare in giro ovetti e piccoli giochi. Ai bambini il compito di scovarli e acchiapparli.

Animazione, giochi, laboratori creativi: la noia è bandita! Completano l’esperienza trattorini a pedali e trattorini elettrici sui quali scorrazzare in lungo e in largo nel parco; i pedalò per navigare la Lanca, gli animali della fattoria e la casetta del mais dove nuotare e fare capriole in un “mare” davvero speciale.

Tra le attrazioni anche il parco gonfiabili dove saltare e giocare anche se fuori piove; il labirinto; il toro meccanico; il Corn hole abbatti il barattolo dove poter misurare la propria abilità e precisione.

Gli organizzatori ricordano che il Villaggio è pet friendly e le famiglie possono portare con sé i propri animali domestici al guinzaglio.

Grazie alle numerose attrazioni ed installazioni tematiche, il Villaggio delle Uova è anche il luogo ideale per scattare meravigliose foto ricordo di famiglia. Nel parco anche il ristorante La Lanca (prenotazione obbligatoria al 03821727818) e svariati food corner sempre aperti.

Redazione