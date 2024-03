(Mi-lorenteggio.com) Liscate, 28 marzo 2024 – Intorno alle ore 11.30 di oggi, in una officina di via Curiel, 31, a causa di una esplosione di un serbatoio, un operaio di 22 anni, ha riportato ustioni di primo grado alle mani e di secondo grado al volto. Soccorso da un’automedica e da un’ambulanza, il ferito è stato trasporto in codice rosso all’ospedale San Raffaele di Milano

Sul posto è giunta anche la Polizia Locale, che ha fatto tutti i rilievi.