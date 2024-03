POLIZIA LOCALE. USAVA GARAGE COME CENTRALE DI SPACCIO DI DROGA, ARRESTATO

Il fermo dopo l’appostamento degli agenti in uno stabile della Barona

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 marzo 2024 – Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia locale hanno arrestato un giovane di ventidue anni di origini extracomunitarie per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.



In seguito alla segnalazione di alcuni cittadini gli agenti hanno posto l’area dei garage di uno stabile privato alla Barona sotto controllo mirato. Hanno potuto rendersi conto del movimento di numerose auto di non residenti che entravano quotidianamente in un box, si fermavano pochi minuti e poi se ne andavano.

È stato quindi organizzato un ulteriore appostamento, con un agente nella zona del box e due pattuglie in attesa del via vai di auto.



Un uomo che si trovava nell’abitacolo dell’auto è stato fermato dagli agenti e sottoposto alla perquisizione oltre che al sequestro del cellulare che aveva in mano al momento del fermo. Ben celati tra i vestiti e all’interno del borsello sono stati trovate circa 15 dosi di cocaina e 14 grammi di hashish suddiviso in pezzi di vario peso e dimensioni.

Nella perquisizione del garage sono stati ritrovati altri 20 grammi di cocaina, 36 grammi di hashish e un bilancino di precisione.



L’auto è stata posta sotto sequestro e il cittadino è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Redazione