2 APRILE GIORNATA NAZIONALE AUTISMO, PRESIDENTE FONTANA E ASSESSORE LUCCHINI A CONFERENZA STAMPA ‘IN&AUT FESTIVAL’ A PALAZZO LOMBARDIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 marzo 2024. Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, interverranno, martedì 2 aprile, a Palazzo Lombardia, in occasione della Giornata mondiale dell’Autismo, alla conferenza stampa di presentazione di In&Aut Festival, la manifestazione che sarà ospitata per la prima volta in piazza Città di Lombardia.

Parteciperanno gli ideatori e promotori di In&Aut Festival e soci fondatori di In&Aut associazione ora diventata Ets (Ente del Terzo Settore): Samantha Lentini, segretario generale, Eugenio Comincini, presidente, Francesco Condoluci, vicepresidente e papà di un bambino autistico.

Si potrà seguire la conferenza stampa anche in diretta streaming collegandosi a questo link: https://mediaportal.regione.lombardia.it/embed/live/13651

– ore 11.30, Palazzo Lombardia (piazza Città di Lombardia, 1 – Milano), Ingresso N1, 11° piano, Sala Stampa.