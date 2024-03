(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 30 marzo 2024 – Questa sera, intorno alle ore 20.40, poco prima del forte nubifragio, che ha interessato la città, in via Cellini, all’altezza dell’ex bar Villetta, al confine tra Corsico e Cesano Boscone, una donna di 76 anni è stata investita da un veicolo, riportando diverse contusioni. La donna, soccorsa dal personale sanitario e dai Carabinieri, dopo le prime cure è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Carlo di Milano.

V. A.