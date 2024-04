Buccinasco. Ragazzino cade in palestra e arriva l’elisoccorso

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 2 aprile 2024 – Nel pomeriggio di oggi all’Hyperspace di Buccinasco, palestra specializzata in tappeti elastici, un ragazzino è caduto mentre insieme al genitore stava affrontando uno dei percorsi della struttura (atterrando sulla rete protettiva).

Seguendo le procedure previste in caso di cadute, le attività sono state interrotte e in via precauzionale sono stati chiamati i sanitari per un primo soccorso del giovane. Inoltre è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco in supporto perché il ragazzo si trovava al secondo piano: è caduto su una rete senza gravi conseguenze tanto che è stato trasportato in ospedale in codice verde.

Sul posto anche una pattuglia della Polizia locale.

Lo rende noto il sindaco Rino Pruiti sui social, che ha aggiunto: “Ho sentito subito la proprietà della struttura per capire l’accaduto, visto l’arrivo di vigili del fuoco ed elisoccorso e con sollievo ho appreso che pompieri ed elisoccorso sono stati chiamati per precauzione anche vista la giovanissima età della persona coinvolta. Il ragazzino caduto è stato trasportato in codice verde in ospedale, quindi non è successo nulla di grave. Domani in mattinata sentirò la famiglia per sapere delle sue condizioni”.

V. A.