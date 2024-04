PESTO MASTERPIECE OF LIGURIA: IL MEGA MORTAIO DELLA REGIONE LIGURIA PROTAGONISTA FINO A DOMENICA IN DARSENA A MILANO

(Mi-lorenteggio.com) Milano., 5 aprile 2024 – Il mega mortaio di #Pesto Masterpiece of Liguria protagonista fino a domenica 7 aprile in Darsena a Milano per offrire gratuitamente a residenti e turisti lezioni di pesto, nel week end assaggi delle deliziose trofie al pesto a pranzo e in orario di aperitivo, sdraio per godersi il sole con gli occhiali color pesto brandizzati. L’installazione, cuore della campagna di promozione turistica lanciata da Regione Liguria per rappresentare in maxi formato gli ingredienti e gli strumenti necessari per creare il pesto, simbolo inconfondibile della tradizione enogastronomica ligure, dopo le tappe di Londra, Sestriere e Sanremo, ha gettato l’ancora nel centro del capoluogo lombardo, alla presenza del presidente della Regione Giovanni Toti.

Tra gli appuntamenti più attesi, oggi si è svolta la tappa eliminatoria della nuova edizione del Campionato Mondiale di Pesto al Mortaio, che a Milano ha visto la sfida tra 10 concorrenti davanti ad una giuria d’eccezione capitanata dallo chef Roberto Panizza.

“Diamo il via ad un weekend di eventi con il nostro iconico pestello gigante, un simbolo che rappresenta il piatto più famoso della Liguria ma anche la nostra terra, le nostre tradizioni e le tantissime esperienze che i turisti possono vivere in Liguria – dichiara il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – Ci prepariamo ad una stagione estiva che vede nei turisti milanesi uno dei suoi bacini principali: le persone che scelgono la nostra regione come meta arrivano ormai da tutto il mondo, ma Milano ha senza dubbio un rapporto speciale con le nostre località turistiche. Siamo qui per dire alla città e a tutta la Lombardia che la Liguria è pronta a ricevere i turisti in un modo sempre migliore e moderno, con una lunga serie di iniziative culturali, artistiche e di divertimento che sapranno senza dubbio rendere speciali le loro vacanze”.

“Il mega mortaio ormai è diventato un simbolo della Liguria, un’icona della nostra terra. Vista la vicinanza e il legame che unisce la Liguria alla Lombardia la tappa di Milano è, direi, quasi obbligata. Il fatto di ospitare una tappa del Campionato mondiale del pesto farà di sicuro da grande richiamo per i milanesi – aggiunge l’assessore al Turismo Augusto Sartori – Il nostro ‘oro verde’ è stato motivo di attrazione per tutti i 16 milioni di turisti che nel 2023 hanno scelto la Liguria non solo per la sua bellezza paesaggistica ma anche per le sue prelibatezze enogastronomiche”.

“Un grande piacere essere presente a questo evento che rende ancora più forte la vicinanza e la collaborazione tra Lombardia e Liguria – afferma il vicepresidente della Regione Lombardia, Marco Alparone -. Un fil rouge nel segno della buona tavola e della tradizione come già accaduto nell’ambito degli appuntamenti natalizi che avevano già visto protagonisti nella piazza della Regione Lombardia proprio il pesto genovese e un’apprezzatissima degustazione di focaccia ligure”.