RADIO DEEJAY, RADIO CAPITAL E RADIO M2O ON AIR LIVE AL SALONE DEL MOBILE.MILANO

Anche per la 62a edizione Radio Deejay, Radio Capital e Radio m2o tornano live al Salone del Mobile.Milano con un truck posizionato all’esterno del Padiglione 22 a Fiera Milano Rho: da mercoledì 17 a domenica 21 aprile 2024 si accende on air il loro racconto in diretta del grande evento internazionale del mondo del design.

Cinque giorni di musica, intrattenimento e informazione, declinati attraverso le rispettive identità musicali delle tre radio, con ospiti, news, coinvolgimento del pubblico presente e uno sguardo inedito sugli eventi e l’atmosfera del Salone, per un ricco palinsesto in cui si alterneranno una selezione dei programmi e i loro grandi speaker e dj, come Linus e Nicola Savino, Albertino, Alessandro Cattelan, Vic e Marisa Passera, Mixo e Luca De Gennaro, Marco Maisano e Betty Senatore.

Inaugura la programmazione dal truck mercoledì 17 aprile il programma radiofonico più ascoltato d’Italia, “Deejay chiama Italia” con il direttore editoriale e artistico di Radio Deejay Linus e Nicola Savino, dalle 10.00 alle 12.00; dalle 14.00 alle 16.00 si accende live Radio Capital con la grande musica di “Capital Records” insieme a Mixo e Luca De Gennaro; chiude la giornata m2o con il ritmo travolgente di “Albertino Everyday”, dalle 17.00 alle 19.00, con il direttore artistico dell’emittente Albertino e la sua inseparabile squadra, Fargetta, Shorty, Ale Lippi e La Ginger.

Giovedì 18 aprile, dalle 12.00 alle 13.00 arriva al Salone Alessandro Cattelan con il suo iconico “Catteland”, seguito a ruota dal bis di “Capital Records” dalle 14.00 alle 16.00 e di “Albertino Everyday”, dalle 17.00 alle 19.00.

Venerdì 19 aprile tocca a Patrizia Prinzivalli dare lo start dalle frequenze di m2o, dalle 9.00 alle 12.00, mentre Vic e Marisa Passera porteranno il loro buon umore e la loro ironia dalle 13.00 alle 14.00 con “Vic e Marisa” su Radio Deejay.

La mattina di sabato 20 aprile è affidata a Claves, su m2o dalle 10.00 alle 13.00, mentre il pomeriggio è firmato Radio Deejay con “We-Jay”: nella prima parte, dalle 14.00 alle 16.00, al microfono arrivano Davide Damiani e Federico Pecchia, mentre nella seconda, dalle 16.00 alle 18.00, è il turno di Umberto e Damiano.

Domenica 21 aprile è Radio Capital a chiudere la cinque giorni al Salone 2024, dalle 10.00 alle 12.00 con “Generazione Capital” di Marco Maisano, impegnato anche dalle 12.00 alle 14.00 con “Cose che Capital” insieme a Betty Senatore.

Le tre emittenti del gruppo Gedi confermano così il loro legame speciale con il Salone del Mobile.Milano, accomunati dal desiderio di condivisione, l’amore per la bellezza e un’attenzione sulla realtà del presente proiettata al futuro.