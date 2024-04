BERGAMO. AL VIA I LAVORI TRAMVIA T2

(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 08 aprile 2024 – Al via i lavori della nuova linea tramviaria T2 da Bergamo a Villa d’Almè, opera per la quale Regione Lombardia ha stanziato 40 milioni di euro.

Alla conferenza stampa di presentazione del progetto esecutivo ha partecipato l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi.

IL RUOLO DI REGIONE – “Crediamo fortemente in questo progetto strategico – ha detto l’assessore Terzi – per il quale abbiamo messo in campo ingenti risorse regionali, oltre ad aver attivato negli anni un lavoro politico per ottenere la parte di contributo statale. Potenziare il sistema metrotramviario bergamasco significa migliorare la qualità della vita dei cittadini: quest’opera, in particolare, consentirà di alleggerire la pressione del traffico lungo la direttrice della Val Brembana”.

“Oggi – ha proseguito Terzi – registriamo un concreto passo in avanti verso un traguardo atteso, quello di dotare la Bergamasca di una seconda linea tranviaria in grado di offrire collegamenti efficienti, come già succede con la linea T1”.

LE TEMPISTICHE – Dopo una prima fase di intervento, legata alla risoluzione delle interferenze con i sottoservizi e agli interventi preliminari che hanno interessato alcune aree della nuova tratta, l’approvazione del progetto esecutivo dà il via definitivo al cantiere della Linea T2 che, da aprile 2024 a giugno 2026, secondo fasi di lavoro alterne, realizzerà il tracciato, le fermate, i parcheggi, la pista ciclabile e il nuovo deposito.

