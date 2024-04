SAUGELLA RUN & FUN – 2° EDIZIONE: RITORNA L’EVENTO PIÙ COLORATO DI MILANO

Le novità 2024 e apertura iscrizioni

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 aprile 2024 – La SAUGELLA RUN & FUN ritorna a Milano presso l’Arco della Pace nel weekend del 18-19 maggio: una manifestazione di sport e divertimento ideata e realizzata da Havas Play per SAUGELLA, il brand VIATRIS, leader nel benessere intimo femminile.

Dopo il successo della scorsa edizione il format si ripropone con un palinsesto ricco di attività dal palco centrale agli stand dei partner coinvolti. Una parte FUN con sessioni di yoga e allenamenti propedeutici alla corsa, musica, make-up, acconciature, massoterapia, test per la cura della pelle, performance di street art, giochi e intrattenimento per bambini, oltre ad assaggi di prodotti healthy e sampling di prodotti per l’igiene. Protagonista dell’evento sarà poi la RUN, la corsa non competitiva di 5 o 10 km attorno a Piazza Sempione.

Anche quest’anno ad animare il villaggio con musica e intrattenimento ci sarà RDS, media partner dell’evento, con la partecipazione di Petra Loreggian, nota dj radiofonica.

SAUGELLA continua il suo impegno nel richiamare l’attenzione sull’importanza del benessere e della prevenzione e lo fa anche supportando ancora una volta la Fondazione Francesca Rava – NPH Italia ETS. Tutto il ricavato delle iscrizioni alla corsa (al netto dei costi di gestione) verrà devoluto al progetto “CI PRENDIAMO CURA DI TE” che permetterà di aiutare 150 donne offrendo visite ginecologiche e pap test presso ambulatori medici del territorio, in partnership con la Fondazione.

Il programma prevede l’apertura del villaggio sabato 18 maggio 13.00-18.00 e domenica 19 maggio 9.00-16.00 con ingresso gratuito per tutti coloro che vogliono godersi una giornata di intrattenimento e benessere all’aperto, pur non partecipando alla corsa.

La SAUGELLA RUN si svolgerà alle 10.30 di domenica con partenza e arrivo presso l’Arco della Pace, con la possibilità di correre un giro sulla distanza di 5km o due giri per 10km attorno al Parco Sempione.

Si aprono oggi le iscrizioni ONLINE alla corsa su www.saugellarun.it, e sul sito www.saugella.it. Sarà inoltre possibile iscriversi presso lo store Why Run in Corso Sempione 6 fino a sabato 18 maggio ore 18.00, e presso il villaggio solo il sabato 18 maggio.

L’iscrizione darà diritto a una sacca gara con la t-shirt dell’evento, i gadget dei partner e prodotti per il ristoro. A fine corsa tutti i partecipanti riceveranno una medaglia e un diploma.

Sarà GIVOVA, brand di riferimento nel mercato del prodotto tecnico sportivo in Italia e all’estero, lo sponsor tecnico di questa edizione, che fornirà le maglie tecniche caratterizzate da un tessuto innovativo con una texture a nido d’ape che rende il capo d’abbigliamento estremamente confortevole ed elegante.

L’evento sarà promosso in comunicazione con il supporto di Havas Media per tutte le attività di pianificazione, tra cui campagne social e impianti OOH.

Anne-Marie Van De Kieft, Head of Marketing Consumer and Pharma Care BU, VIATRIS Italia, dichiara “È un piacere ritrovarci anche quest’anno a fianco di due importantissimi partner, Fondazione Rava e Havas Play per la seconda edizione della SAUGELLA RUN. Un format che, come ci piace ricordare, si inserisce perfettamente nel nostro concept “Femminile Singolare”, volto a celebrare l’unicità di ogni donna, a promuovere uno stile di vita sano e attivo, che mette al centro il nostro benessere psicofisico. Ogni occasione per aiutare chi ha più bisogno è per noi quella giusta, e qui il nostro rinnovato supporto a Fondazione Rava, con iniziative di prevenzione territoriale mirate e concrete. Sempre a fianco di tutte le donne, di oggi e di domani.”

Edoardo Alzetta, Head of Sport di Havas Play, afferma “Il successo della scorsa edizione ha raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati e siamo entusiasti di lavorare alla seconda edizione. Non solo sport, ma anche intrattenimento e benessere per tutti e il programma di quest’anno sarà ancora più ricco di attività e novità. Havas Play connette i brand con i fan attraverso le passioni e questa iniziativa ne è la perfetta rappresentazione. Continua la partnership con Saugella, sostenendo il loro impegno nel promuovere e migliorare il benessere delle persone.”

A fianco di Saugella (Title Sponsor) ci saranno Givova / Eurofood con i brand Tropical e Nattura / Yome / Why Run / Essence Academy / Gold Collagen / Urban Colors / Dreamdust / Radio Partner RDS 100% Grandi Successi e con il Patrocinio del Comune di Milano e della Regione Lombardia.

Per info: www.saugellarun.it www.saugella.it