TEATRO REPOWER: UN’ONDATA DI GRANDE MUSICA IN ARRIVO AD APRILE

(mi-lorenteggio.com) Assago, 8 aprile 2024 – Ad aprile arrivano quattro grandi Tribute-Show, per cantare a squarciagola canzoni diventate vere e proprie icone generazionali.

Si inizia il 17 aprile con Battisti, la storia, un viaggio intenso e rispettoso nel percorso artistico di uno dei cantautori più amati e controversi della tradizione italiana, attraverso i tantissimi brani, da quelli più energici come Acqua azzurra, Acqua chiara a quelli capaci di sviscerare le fragilità e le ansie del quotidiano come Emozioni, Mi ritorni in mente, eseguiti da musicisti formidabili e coadiuvati da video proiezioni che raccontano la storia di un artista e della sua epoca.

Si prosegue il 18 aprile per celebrare la vita e la carriera del Duca Bianco con Bowie History, più di una semplice performance musicale: attraverso affascinanti video proiezioni e luci suggestive, lo spettacolo condurrà lo spettatore nel cuore della storia di questo indimenticabile artista, ripercorrendo i momenti salienti della sua carriera, dagli esordi rivoluzionari degli anni ’70, alle sperimentazioni avanguardistiche degli anni ’80 e 90, fino agli ultimi, intensi, anni. Attraverso la potente energia di Space Oddity, la creatività di Heroes, il glamour di Let’s Dance e l’innovazione di Blackstar sarà possibile scoprire come David Bowie abbia influenzato la musica e la cultura popolare, diventando un simbolo di libertà e autenticità.

Il 19 aprile torna al Teatro Repower, uno tra gli show più acclamati in Europa: ABBADREAM. Lo spettacolo, rinnovato nelle scenografie e dai costumi coloratissimi, come nell’inconfondibile stile del gruppo svedese, ripropone i brani – tutti cantati dal vivo – che hanno consacrato gli ABBA nell’Olimpo della disco music. Uno show interattivo e divertente per cantare a squarciagola dalla prima all’ultima nota per rivivere l’ABBA Experience.

Per finire in bellezza il 20 aprile torna a Milano PINK FLOYD HISTORY: più di un live, più di un tributo, più di uno show: un viaggio immersivo in 50 anni d’arte, sperimentazione e musica del gruppo britannico che ha fatto la storia, da The Piper at the gates of dawn fino a The Wall e oltre!

