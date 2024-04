(Mi-lorenteggio.com) Soncino, 10 aprile 2024 Stamane, intorno alle.ore 8.10, lungo lastrada SP ex SS 235, è avvenuto un incidente tra un’auto e un camion. La conducente dell’auto è deceduta sul colpo, mentre l’autista del camion e il suo passeggero sono stati trasportati in codice verde in ospedale. In corso i rilievi per ricostruire quanto avvenuto.

