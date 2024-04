Motori, Tovaglieri (Lega), bene mozione Lega approvata in Lombardia per tutela Vespa da eco-follie europee, ora battaglia prosegue a Bruxelles

(mi-lorenteggio.com) Bruxelles, 10 apr – “Grazie alla Lega nel Consiglio regionale della Lombardia per aver presentato e fatto approvare una mozione a tutela della Vespa, che pone le basi per la salvaguardia dell’iconico scooter dalle misure ideologiche legate alla Svolta Verde, come il Regolamento sullo stop al motore endotermico dal 2035, che minaccia la circolazione dei veicoli storici. Questa mozione, nata da un lavoro di squadra portato avanti dalla Lega a livello europeo, nazionale e lombardo in collaborazione con il Vespa Club d’Italia, rafforza la battaglia che sto conducendo in Europa per la difesa del motorismo storico con l’obiettivo di rivedere, nella prossima legislatura, le eco-follie di Bruxelles che non difendono davvero l’ambiente e sono nemiche dello sviluppo”.

Lo dichiara Isabella Tovaglieri, membro della commissione Industria del Parlamento europeo, promotrice, lo scorso febbraio a Milano, di un convegno sulla salvaguardia della Vespa e del motorismo storico, e tra i primi firmatari della petizione “Vespa Patrimonio Culturale Italiano”, promossa dal Vespa Club d’Italia per chiedere allo Stato il riconoscimento del celebre scooter come espressione storica, culturale e artistica del nostro Paese.

