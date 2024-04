A Svicom la gestione del complesso luxury living Libeskind a CityLife – Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 aprile 2024. Nuovo prestigioso incarico di condominium, building and community management per il complesso residenziale Libeskind (situato a CityLife), annoverabile fra i progetti architettonici contemporanei di maggior pregio nell’ambito della città di Milano.

L’architetto Daniel Libeskind, icona internazionale del decostruttivismo e dell’urban design, ha progettato questo arcipelago residenziale, composto da cinque buildings con oltre 250 unità abitative ed una superficie di 36.000 mq, inserito nell’elegante quartiere Fiera Milano (tra Piazza Giulio Cesare e Piazza Amendola).

La pianta circolare è arricchita da giardini privati perimetrali e da un green landscape al centro della corte, sviluppato su una collina che discende verso la viabilità interrata, per un totale di oltre 7.000 mq di spazi verdi. Il complesso residenziale – che si posiziona nell’ambito del luxury living – è dotato, inoltre, di numerose amenities fra le quali: spazi fitness riservati ai condòmini, servizio di portierato per ogni building e control room h24, helpdesk dedicato, aree kids, aree relax outdoor etc.

La Gara per la gestione dei building e delle common area ha coinvolto alcuni fra i principali player del Real Estate, concludendosi con delibera assembleare dei condòmini a favore di Svicom; un risultato significativo così commentato da Fabio Porreca (Chairman di Svicom) e Letizia Cantini (General Manager di Svicom e Ceo di Svicom Gestioni Condominiali): “Tre mesi fa abbiamo annunciato il nostro ingresso nell’asset class Living e oggi siamo entusiasti di condividere un nuovo incarico così prestigioso. Il complesso residenziale Libeskind è un’icona dell’architettura contemporanea, rappresentando appieno i valori di sostenibilità e l’approccio di urban design che guidano lo sviluppo di CityLife. Stiamo crescendo rapidamente nel Living, in particolare nel segmento luxury, grazie alle expertise ed al know how del nostro team, garantendo servizi personalizzati, innovativi e di elevata qualità che continuano a distinguerci nel mercato ed in tutte le asset class presidiate.”



Informazioni su Svicom

Dal 1996, Svicom SpA Società Benefit offre un servizio di consulenza completo e integrato nell’ambito della gestione e valorizzazione immobiliare. Tra le aziende leader nel comparto nazionale del Real Estate, è una società indipendente e italiana guidata da Fabio Porreca, Chairman e Azionista di riferimento, Letizia Cantini, General Manager e Partner, e Corrado Di Paolo, General Manager Svicom Agency. Pragmatismo, spinta all’innovazione e competenze altamente qualificate caratterizzano il DNA dell’azienda e ne rappresentano il vantaggio competitivo. Svicom SpA Società Benefit si configura come Gruppo di cui fanno parte le controllate: Svicom Agency e Svicom Gestioni Condominiali.

