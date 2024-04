Presentazione della nuova scuola primaria “Sante Zennaro”

Mercoledì 17 aprile alle ore 21 nel Salone dell’Oratorio di Terrazzano in via Cesare Battisti 16

(mi-lorenteggio.com) Rho, 11 aprile 2024. Continuano gli incontri pubblici voluti dal Sindaco Andrea Orlandi e dalla sua Giunta per informare la cittadinanza sui progetti di Rho la città che cambia, prevalentemente finanziati con fondi PNRR. Dopo il centro, Mazzo e il quartiere San Pietro, è la volta di Terrazzano e del progetto più significativo che la riguarda.

Mercoledì 17 aprile 2024 alle ore 21.00, all’Oratorio di Terrazzano in via Cesare Battisti 16, il primo cittadino e la giunta comunale presenteranno insieme con l’ingegner Riccardo Monico progettista per la società EET Cobolli Gigli Emonico Srl i disegni per la nuova scuola primaria “Sante Zennaro”. Si farà cenno anche ad altre iniziative che riguardano Terrazzano, a partire dalla Casa dell’acqua che verrà realizzata da CAP Holding.

Il Comune ha aderito al decreto legge del 6 novembre 2021 per la “realizzazione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici da finanziare nell’ambito della Missione 2 del PNRR”. Il progetto è collegato anche a rivoluzione verde e transizione digitale e all’efficientamento energetico, tutti obiettivi di Next Generation EU.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.