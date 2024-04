(Mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 12 aprile 2024 – Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14.00, in via Vincenzo Monti, una 22enne, mentre era in bici, è stata investita da un veicolo. Soccorsa da un’ambulanza della Croce Verde Baggio e da un’automedica,.la ferita è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Carlo di Milano, mentre la Polizia Locale ha fatto tutti i rilievi.

V. A.