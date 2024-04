Sei di Buccinasco e hai tra i 14 e i 34 anni?

Vuoi lavorare nel mondo dello spettacolo?

Nell’ambito del progetto “Giovani Neet: Occupiamoci!”, l’associazione

Artènergia organizza corsi gratuiti di make-up artist, recitazione, regia,

drammaturgia, scenografia, tecnico luci e suono

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 12 aprile 202 – Al via corsi gratuiti rivolti ai giovani fino a 34 anni residenti a Buccinasco che desiderano lavorare nel mondo dello spettacolo, imparando professioni tecniche e artistiche. Un’opportunità importante soprattutto per chi

attualmente non lavora e non studia.

I corsi di formazione sono organizzati dall’associazione Artènergia che propone:

✔ make-up artist

✔ recitazione

✔ regia

✔ drammaturgia

✔ scenografia

✔ tecnico luci e suono

I corsi stanno per partire, per informazioni e iscrizioni:

mail: artenergia.teatro@gmail.com

tel. 333 7705897

I corsi rientrano nel progetto del Comune di Buccinasco in partnership con Officina

Lavoro Onlus e Associazione Artènergia Aps “Giovani Neet: Occupiamoci!”, finanziato per il 65% da ANCI in seguito a un Bando nazionale.

Il progetto ha l’obiettivo di r fornire risposte concrete a una domanda “invisibile”,

quella dei giovani che non studiano, non lavorano, non cercano. Sono i Neet, acronimo

di Not In Education, Employment or Training.

Ai giovani vengono proposti a interventi personalizzati, con incontri, colloqui

orientativi, formazione. Per informazioni: 3517410099 operativo dal lunedì al venerdì

dalle 9.30 alle ore 17. È possibile anche lasciare un messaggio WhatsApp oppure

scrivere una mail a: anci.neet@officinalavoro.it.

