Corsico. Presentato il libro sulla lotta antifascista nel corsichese e nel Sud Ovest milanese

Il binomio tra il giornalista Giorgio Villani e il liceo Falcone Righi all’origine dell’inedito progetto che ha consentito a questo libro di arrivare alla 3a edizione e a sfiorare le ventimila copie stampate

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 15 aprile 2024 – Alla presenza di giornalisti, amministratori pubblici, docenti e studenti, il 15 aprile 2024 si è svolta la conferenza stampa per la presentazione del libro: “La lotta antifascista nel corsichese e nel Sud Ovest milanese”.

Poco meno di duecento pagine, numerose fotografie, diversi aneddoti inediti e nuovi eventi nel testo sul corsichese.

A questa importante rivisitazione sono stati affiancati molteplici episodi che hanno caratterizzato l’attività partigiana nell’abbiatense, nel rosatese, nel binaschino e nel magentino.

Due scelte editoriali che, oltre ad aumentare il numero delle pagine, hanno consentito di ricostruire una memoria più ampia su quanto avvenne in quei terribili due anni nei comuni del Sud Ovest milanese.

Novità che è stata accompagnata da un progetto singolare e forse unico nella Regione Lombardia.

Il giornalista Giorgio Villani, in questa occasione, non ha operato singolarmente ma per dieci mesi si è avvalso della collaborazione di una decina di docenti e di una cinquantina di studenti.

Non solo, ma ha partecipato a lezioni didattiche, ha accompagnato gli studenti a visitare alcuni dei luoghi più significativi della lotta al nazifascismo e si è confrontato per mesi con i docenti.

Grazie anche al contributo delle amministrazioni comunali di Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico, Gaggiano e Trezzano sul Naviglio, è così nato un progetto che, con il protrarsi del tempo ha visto fondersi la stesura del testo, realizzata dal giornalista con il lavoro di docenti e studenti teso alla preparazione della copertina, alla stesura del formato informatico, alla correzione delle bozze e alla impaginazione per la stampa del formato cartaceo.

Un testo quindi che è stato arricchito non solo dagli inediti fatti di cronaca del corsichese emersi di recente, ma anche, dagli episodi più significativi verificatisi tra il 1943 e il 1945 nell’abbiatense, nel magentino, nel rosatese e nel binaschino e dagli importanti aneddoti verificatisi a Cesano Boscone, Gaggiano, Abbiategrasso e Ozzero.

Il libro nella forma cartacea sarà pronto per metà maggio, sarà distribuito nelle scuole dei comuni che hanno aderito anche economicamente all’iniziativa e potrà essere acquistato nelle cartolibrerie e nelle edicole, mentre il formato elettronico sarà pubblicato sulla piattaforma Koob e visibile già dai prossimi giorni.

Da segnalare infine che la copertina scelta è stata realizzata dalla studentessa Sofia Stella, che il disegno introduttivo alla descrizione degli eventi è di Jessica Abdelmalak e che i più assidui docenti che hanno lavorato sul progetto sono Giorgio Ginelli, Aldo Guastiaferro, Stefania Vitali, Cinzia Porinelli e Ilaria Davoglio.

In primo piano il sindaco di Trezzano e il vice sindaco di Corsico.

La copertina del libro

V. A.