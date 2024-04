Fuorisalone 2024. Quando l’acqua si fonde con l’architettura: GROHE a Palazzo Reale con Aquatecture

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 aprile 2024 – In dialogo con il tema del Fuorisalone 2024 “Materia Natura” GROHE, brand leader a livello globale nelle soluzioni complete per il bagno e sistemi per la cucina, torna alla più grande kermesse di design al mondo con una esperienza trasformativa in uno dei luoghi più prestigiosi di Milano: Palazzo Reale. Da domani 16 aprile fino a domenica 21 aprile, il Cortile d’Onore della storica residenza reale nel cuore del capoluogo lombardo si trasformerà in uno straordinario spazio espositivo con le soluzioni del sub brand premium GROHE SPA. Celebrando il potere rigenerante dell’acqua, GROHE presenta una collezione bagno che interpreta sofisticazione, qualità e massima personalizzazione in un’installazione olistica.

Basata sul concetto di “Aquatecture” – la fusione di acqua e architettura – l’installazione GROHE SPA nel Cortile d’Onore di Palazzo Reale crea un percorso sensoriale che esalta il significato e l’importanza dell’acqua nell’architettura e gli effetti benefici derivanti da questa unione. Progettata dal Global Design & Brand Identity Team interno di LIXIL (produttore giapponese di sistemi avanzati nei settori idrico e residenziale di cui GROHE fa parte dal 2014), “Aquatecture” rende omaggio alla storia dell’edificio, fondendo il passato con il concetto contemporaneo di GROHE SPA “Salus per aquam” (il benessere attraverso l’acqua). Ispirato all’antico giardino del palazzo, l’installazione unisce sapientemente natura e architettura, creando spazi immersivi e rivitalizzanti che riflettono l’essenza di GROHE SPA.

«Attraverso la nostra installazione a Palazzo Reale, vogliamo sottolineare il profondo legame tra natura e creatività umana e, ispirati dalla ricca storia dell’edificio, celebrare la moderna filosofia di GROHE SPA. Invitando i visitatori a intraprendere un viaggio sensoriale alla scoperta del “benessere attraverso l’acqua”, i nostri spazi “Aquatecture” mostrano la potente connessione dell’acqua nell’architettura. Non sono solo una vetrina ma anche una fonte di ispirazione per architetti e designer, incoraggiando la collaborazione e la sperimentazione» commenta Patrick Speck, Leader, LIXIL Global Design EMENA.

Ogni spazio “Aquatecture” rappresenta uno dei quattro livelli che definiscono GROHE SPA.

Il viaggio immersivo inizia dall’ambiente dedicato alle soluzioni più innovative per creare la propria spa domestica. Soluzioni doccia come GROHE Rainshower Aqua e i moduli F-Digital Deluxe combinano eleganza senza tempo e tecnologie all’avanguardia, utilizzando luce, vapore, suoni e profumi per stimolare tutti i sensi. La doccia da esterno GROHE Atrio offre un’esperienza rinfrescante e rigenerante, consentendo un legame più forte con la natura e la tranquillità dell’outdoor. Protagonista del terzo ambiente è la collezione GROHE Colors, arricchita della nuova finitura Satin per un’appagante sensazione tattile. Disponibile per le linee di rubinetteria GROHE Allure e GROHE Atrio, oltre che per le docce e gli accessori coordinati nelle due varianti cromatiche Satin Steel e Satin Graphite, GROHE SPA Satin eleva l’estetica della stanza da bagno. Novità assoluta nell’ambiente successivo è GROHE Allure Gravity Private Collection. La linea di rubinetteria, che unisce una sottile silhouette quadrata a infinite possibilità di personalizzazione, è dotata di inserti intercambiabili realizzati in sofisticati materiali in vetro, specchio e superfici minerali Caesarstone, pioniere a livello globale per le superfici di lavoro premium, con cui GROHE collabora per tutte le collezioni Private Collection, per realizzare piastre di copertura e finiture con superfici durevoli e un design senza tempo. A chiudere il percorso esperienziale è il primo livello con la collezione GROHE Icon 3D: le soluzioni bagno stampate in metallo in 3D ridefiniscono i limiti della progettazione, fondendo design sostenibile con il massimo livello di personalizzazione dei prodotti.

Orari di apertura

L’installazione a Palazzo Reale è aperta al pubblico della Milano Design Week dal 16 al 21 aprile nei seguenti orari:

16 e 17 aprile 10:30-19:30

18 aprile 10:30-17:00

19 e 20 aprile 10:30-22:00

21 aprile 10:30-18:00

Parte integrante del percorso sensoriale saranno gli Aqua Talks, un ciclo di tre incontri aperti al pubblico con rinomati architetti e designer per esplorare l’interazione tra acqua, architettura e benessere. Gli appuntamenti sono in calendario martedì 16 e mercoledì 17 aprile, ore 17.00-18.00 e venerdì 19 aprile, ore 11:00-12:00.

