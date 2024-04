Il Moto Club Rho regala la tessera di socio onorario al Sindaco Andrea Orlandi

Visita in Municipio per tutto il direttivo con l’assessore allo Sport Alessandra Borghetti

(Mi-lorenteggio.com) Rho, 15 aprile 2024 – Il Consiglio direttivo del Moto Club Rho ha fatto visita la mattina del 12 aprile 2024 al Sindaco Andrea Orlandi e all’Assessore allo Sport Alessandra Borghetti in aula consigliare. Al primo cittadino ha donato una tessera di socio onorario e all’Assessore, appassionata di moto, un gagliardetto del gruppo attivo in città fin dal 1946.

Erano presenti il presidente Gianni Zucchetti, il vicepresidente Giuseppe Bertoli, il segretario Fernando Santi, i consiglieri Paolo Arcieri, Marcello Mazzetto e Marco Prina (rappresentando anche Ugo Donà e Antonio Carulli).

“Abbiamo iniziato questa tradizione con il Sindaco Pietro Romano, che ama molto le motociclette – ha spiegato Zucchetti – Vogliamo coinvolgere anche il Sindaco Andrea Orlandi, sapendo che utilizza una Vespa. Il nostro Club ha mosso i primi passi nel 1932, tra gli amici che si trovavano alla Latteria Belloni. Poi è scoppiata la seconda guerra mondiale. Consideriamo la nascita ufficiale a partire dal 1946. Ricordiamo tra i fondatori Luigi Sanavio, mancato tempo fa a 99 anni; Guido Sironi, Luigi Grassi, Bruno Elli, Gianni Pessina, Dante Ghidoni, i fratelli Moroni ma vogliamo ricordare anche i soci storici Giuliano e Antonio Farinazzo. Abbiamo sempre praticato mototurismo e vinto diversi premi. Beppe Bertoli ha partecipato a 16 rally transnazionali”.

All’incontro ha partecipato anche il fotografo Jimmy Pessina, grande appassionato di motori: è stato segretario del Moto Club dal 1970/80 quando presidente era il commendatore Ulisse Cantoni e direttore sportivo Mario Milani e tecnici Giuliano Farinazzo e Vittorio Bandera. Preziosi anche i suoi ricordi: “In quel periodo sono stati vinti il Trofeo Passo Stelvio e la Coppa D’Oro di Lazzate, tra i premi più prestigiosi conquistati dal sodalizio”.

Ai tempi d’oro il Moto Club contava duecento iscritti ora sono circa una settantina, ha vinto premi per numero di chilometri percorsi e numero di partecipanti a vari raduni e in città ha organizzato raduni di primavera con addirittura mille partecipanti. Chi volesse iscriversi può rivolgersi a segreteria@motoclubrho.com.

“Ringrazio il Moto Club Rho per la tessera, il gagliardetto e gli stemmi che mi ha donato – commenta il Sindaco Andrea Orlandi – Sono sicuro che questa realtà, che vanta una storia prestigiosa, possa continuare a lavorare al meglio in città e auspico che nuovi appassionati tra le giovani generazioni si facciano avanti. Il Club ha mosso i primi passi nel 1932 quando Rho è diventata Città, ci accompagna da quasi un secolo ed è un segno importante di amore per lo sport e per le due ruote. Ringrazio anche l’Assessore Borghetti per avere favorito questo incontro”.

