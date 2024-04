(Mi-lorenteggio.com) Asola, 16 aprile 2024 – Intorno alle ore 17.00 di oggi, un operaio di 55 anni, mentre lavorava in un cantiere di un edificio in ristrutturazione in via Nazario Sauro, per cause in fase di accertamento, è precipitato da un’altezza di 4 metri, morendo sul colpo.

