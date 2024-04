FAO SCHWARZ ACCOGLIE LA LEGIONE STAR WARS

Star Wars Days: giochi e incontri speciali dal 2 al 4 maggio

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 aprile 2024 – FAO Schwarz è il negozio di giocattoli più noto al mondo, nato negli USA nel 1862 e sbarcato in Italia nel 2021, in Via Orefici 15 a Milano, che da giovedì 2 a sabato 4 maggio verrà invaso dalla Legione di Star Wars per un viaggio attraverso la galassia con una serie di eventi che porteranno la Forza a Milano.

FAO Schwarz è lieto di annunciare tre pomeriggi di pura magia intergalattica dedicata agli appassionati di Star Wars di ogni età a cui parteciperanno i membri dei gruppi di costuming Star Wars con i loro accuratissimi costumi: gli imperiali della @501st Italica Garrison, i ribelli della @Rebel Legion Italian Base e i mandaloriani dell’@Ori’Cetar Clan. Si potranno fare foto con gli Stormtrooper, Darth Vader, i cavalieri Jedi, i fleet trooper e altri protagonisti della saga stellare più amata di sempre. Di seguito gli appuntamenti:

Giovedì 2 Maggio: dalle 16 alle 19 il primo incontro con la legione di Star Wars per scattare foto con gli epici personaggi e il Toy Soldier di FAO Schwarz, e condividerle su TikTok e Instagram taggando FAO Schwarz (@faoschwarzmilano) per essere parte della community. Ogni ora si terranno sfide di Star Wars Lasertag Game e competizioni con indovinelli e “trova le differenze” per mostrare la padronanza della forza.

Venerdì 3 Maggio: FAO Show “Star Wars Edition” dalle 16 alle 19. L’intrattenimento del venerdì pomeriggio targato FAO Schwarz sarà dedicato interamente al mondo di Star Wars per questa imperdibile occasione da vivere con il team di FAO Schwarz e la legione. Divertenti attività per piccoli e grandi nerd, tra cui il gioco “Vero o Falso” basato sui fatti dei film, indovinelli sui personaggi e tante altre sfide fino all’ultimo Jedi. Gran finale con l’uscita in parata della legione sul tema principale del film e una riproduzione spettacolare delle indimenticabili melodie di Star Wars al Grand Piano suonate dai Toy Ambassador di FAO Schwarz.

Sabato 4 Maggio – MAY THE 4th BE WITH YOU – Star Wars Party dalle 16 alle 19 una speciale sessione di Accademia Jedi organizzata dai Toy Ambassador e dal Toy Soldier di FAO Schwarz che guideranno i giovani aspiranti Jedi alla ricerca della propria forza, interpretando il racconto della tradizione e compiendo un viaggio intergalattico con sfide per decifrare il messaggio nascosto e ricevere la chiave per accedere al Rito di Iniziazione. La storia infatti racconta che un Padawan, una volta addestrato dal suo Maestro, veniva messo alla prova per raggiungere il grado di Cavaliere della Repubblica e lo stesso accadrà da FAO Schwarz ai giovani aspiranti Jedi più promettenti che potranno ricevere diplomi Jedi personalizzati accompagnati da queste solenni parole: “Siamo tutti Jedi. Il Potere parla attraverso di noi. Attraverso le nostre azioni, la Forza parla di se stessa e di tutto ciò che è reale. Siamo qui per testimoniare ciò che dice la Forza. Per il potere del Consiglio, per la volontà della Forza, ti dichiaro, Jedi, Cavaliere della Repubblica. Che la forza sia con te!”

