Rho. Villa Burba, tante iniziative per la Festa di primavera

(mi-lorenteggio.com) Rho, 18 aprile 2024 Domenica 21 aprile Villa Burba e il suo parco, reduci dai recenti restauri, accoglieranno numerose iniziative per la Festa di primavera. Questo il programma nel dettaglio: Dalle ore 15.00, sala CaminoConsiglio Migranti, Associazione Multiculturale Oasi, Spazio Bimbi Segni di pace Laboratori per bambini, caccia al tesoro e letture Performance del teatro Arlecchino

Dalle ore 15.00Biblioteca PopolareMercatino del libro Dalle ore 15.00

Gruppo Leggi che ti passa Fitness letterario in preparazione alla Maratona di LetturaOre 16.00 – Parco Officine TeatraliAlberi grandi, alberi gentili.Laboratorio di esplorazione del parco per bambini con performance finale Sono molte le cose che i grandi e gentili alberi possono insegnarci. Possiamo essere ben radicati come loro e sentire i nostri piedi a stretto contatto con la terra e allo stesso tempo muovere le nostre braccia come rami al vento. Possiamo respirare lentamente e imparare ad ascoltare con calma come loro maanche muoverci come foglie che vibrano, che svettano verdi e raggianti. Possiamo sentire il profumo di fiori e foglie e accogliere la dolce primavera. Possiamo, proprio come gli alberi, connetterci con gli altri, comunicare da vicini o creando canali sensoriali di comunicazione a distanza, imparando a sperimentare diversi linguaggi, da quello corporeo a quello emotivo. Nel delicato periodo della loro crescita è importante che i bambini possano entrare in contatto con la natura: osservandola, scoprendola e conoscendola. Attraverso la capacità creativa e mimetica avranno la possibilità di sperimentare che cosa vuol dire essere un albero in un gioco espressivo e di relazione con l’altro. ore 16.30- 18.00 nel Parco Accademia Musicale Stabat MaterA che suono suoniamo?Tre musicisti alla prova e un laboratorio per bambini e ragazzi 15.30 – 18.30 in Sala ColonnePaesiMostra di Maurizio Duranti Ore 18.00 al Bar BistròMerenda per tutti: tortelli e uova sode distribuiti alla presenza del Sindaco Andrea Orlandi Le attività sono a ingresso libero