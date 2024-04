MILANO, BANDO TAXI, FERRARESE (FDI): “TAR BOCCIA LA RICHIESTA DI SOSPENSIVA”

“SALA HA POCO DA FESTEGGIARE, ASCOLTI I RAPPRESENTANTI DI CATEGORIA”

Milano (19 aprile 2024) – “In giornata il TAR Lombardia ha pubblicato un’ordinanza con rigetto dell’istanza sospensiva richiesta dalle sigle sindacali dei tassisti milanesi, a favore dell’intenzione del Comune di Milano nel procedere, con il bando che permetterebbe il rilascio di 450 nuove licenze taxi.

Tuttavia, ha rinviato la decisione relativa alla regolarità del prezzo che il Comune ha fissato per tale nuova emissione: in caso di accoglimento del ricorso, dovrebbero essere infatti le casse pubbliche a coprire la differenza tra il contributo per ogni singola nuova licenza e l’effettivo valore attuale di mercato.

La sinistra si crogiola in quella che potrebbe essere l’ennesima “vittoria di Pirro”, ancora una volta a discapito dei cittadini e degli onesti lavoratori, in un inutile tiro alla fune, facilmente risolvibile con l’ascolto e l’accoglimento delle legittime istanze presentate all’assessorato del Comune di Milano, da organizzazioni sindacali e rappresentanti, in piena linea con quanto espresso nel DL Asset.

Il Sindaco si occupi maggiormente dell’insostenibile traffico e degli abusivi, che in particolar modo durante il Salone del Mobile, imperversano in città danneggiando l’immagine di una Milano già ricca di criticità e povera di controlli.”

Mattia Ferrarese

Responsabile Dipartimento Trasporti e Servizi pubblici locali

Fratelli d’Italia Milano